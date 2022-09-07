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Google：電動車物聯網新技術促製造業服務化轉型

中央社／ 台北7日電

Google台灣董事總經理馬大康今天表示，電動車、自駕車及物聯網等技術，加快製造業向服務化轉型，企業為因應美中貿易戰緊張關係或新南向新興市場投資，計劃採用全球區域分散式供應鏈的策略。

馬大康今天透過視訊參加WHATs NEXT未來科技產業高峰會，並發表主題演講「以智慧賦能，加速企業轉型」。

他說，人工智慧在過去幾年大幅突破，讓人類了解人工智慧有能力解決全球數十億人的問題，為世界帶來改變，例如應用在醫療診斷、洪水預警、天文研究等，也提升Google翻譯服務的品質。

馬大康表示，Google期望藉由3個方式，讓所有人都能享受人工智慧的好處。首先，打造更好用的Google產品。第二，透過人工智慧協助其他人創新。第三，透過Google研發人員與學者的努力，解決人類社會遇到的重大挑戰。

就Google產品及服務而言，Google使用人工智慧協助電子郵件過濾垃圾郵件，並在Google相片服務協助使用者更有效率管理照片，透過日期、地點等關鍵字搜尋可更快找出需要的照片。

馬大康說，Google人工智慧技術也能幫助及早發現糖尿病視網膜病變，準確度與專業醫生不相上下，目前Google正與印度和泰國醫生合作，協助醫生診斷，並保護病人隱私。

他也提到，物聯網技術可加快製造業服務化，將汽車、洗衣機等消費產品透過持續軟體更新的方式進化，例如加強自駕軟體功能、降低用電量或延長使用壽命。

以豪車品牌勞斯萊斯為例，利用來自物聯網感測器的大數據，主動預測引擎需要保養的時間，有助將引擎使用壽命延長2倍，也讓服務類營收占比從過去10年的10%提升到50%。台廠鴻海及裕隆也在去年合作推出電動車。

馬大康指出，為因應美中貿易戰緊張關係以及為新南向新興市場投資做準備，企業計劃採用全球區域分散式供應鏈的戰略。例如筆電代工廠廣達在台灣建立智慧工廠，面板廠群創則在台南建立智慧製造關燈工廠（幾乎沒有工作人員的自動生產線），用機器人與感測器收集資料，預期未來會看到更多智慧製造、智慧工廠、5G企業專網等應用。

Google 人工智慧 物聯網

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