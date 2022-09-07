蔚華科與衡陞科宣布推出埃米級尺度探針

半導體測試解決方案專業品牌蔚華科技（3055）與奈米級金屬探針製造商MesoScope Technology 衡陞科技共同宣布全新埃米維度尺度探針產品上市，埃米尺度探針及量測技術可用於解決新進製程發展阻礙，致力為半導體量測領域帶來全方位的解決方案。

蔚華科表示，隨著高速運算、神經網路、量子電腦、無人駕駛等科技產業需求快速攀升，發展低功耗、小尺寸、異質整合及超高運算速度的晶片架構技術，已成為全球半導體製造業者最重要的產業趨勢與決勝關鍵。

在預見未來半導體的產品架構進化下，摩爾定律將得以維持，單位面積下的電晶體將持續成長，尺寸的不斷微縮也對探針提出更高的要求。衡陞科技利用M.S.T.技術去克服製造上的困難，將產品從奈米維度推向埃米維度，現已開發並量產14種不同尺寸的探針，可被廣泛應用於不同領域，從封裝的Pad量測到電晶體的特性量測，其最先進的CR1(Curvature Radius 1nm)探針可被應用于2奈米以下制程之故障分析使用。

蔚華科進一步指出，相較於其他製造技術，衡陞科技透過M.S.T.技術，得以在不破壞材料組成結構下，穩定將探針針尖尺寸微縮到埃米等級，可提供探針更好的韌性，並可搭配奈米探針品牌Kleindiek Nanotechnik，將奈米級電性量測與器件表徵技術可廣泛應用於各種複雜與高速器件的研發過程，以確保品質及可靠性，並縮減研發時間和器件製造工藝的成本，可滿足台灣晶片研發製造產生龐大的市場需求。

衡陞科董事長黃信豪表示，此次埃米尺度探針的研發是全球奈米探針領域的重大突破，相信通過與蔚華科技的強強合作，能夠持續為半導體量測市場提供更優質的解決方案。

蔚華科上海分公司總經理楊向群表示，此次引進全球領先的埃米尺度探針，配合此前奈米探針品牌Kleindiek Nanotechnik以及衡陞科技的奈米探針量測服務，進一步優化了蔚華的產品線，提升了蔚華製程品質保證解決方案的完整性。