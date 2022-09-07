台灣索尼搶攻PS5玩家荷包 推出深灰迷彩系列周邊

Sony Interactive Entertainment Taiwan Limited (SIET)今(7)日宣佈，即將推出PlayStation周邊設備深灰迷彩系列，這個系列包括DualSense無線控制器、PlayStation5 (PS5)主機護蓋及PS5數位版主機護蓋，以及PULSE 3D無線耳機組，產品的建議零售價方面，無線控制器2280元，主機護蓋1680元，無線耳機組則是3080元，預計10月14日發售，耳機則是12月8日發售。

深灰迷彩系列將清新的都市美感融入遊戲之中。這款全新的迷彩設計，融入了PlayStation造型獨特代表性微粒紋理，讓DualSense無線控制器、PULSE 3D™無線耳機組、PS5主機及PS5數位版主機的主機護蓋耳目一新。

SIET指出，公司今後將繼續致力於進一步提升PlayStation平台，讓更多顧客能夠享受到PlayStation專屬的娛樂世界。