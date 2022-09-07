台灣新科技該往哪走？施振榮：關鍵在微處理機應用

新科技持續發展，台灣未來該朝哪個方向發展？宏碁集團創辦人施振榮指出，未來發展關鍵還是在微處理機的應用，而所需要的半導體技術，台灣已經取得世界最領先的地位，台灣應該在現有的硬體基礎上，再加強軟體及創新應用尋求突破機會。

施振榮7日為《WHATs NEXT》未來科技產業高峰會致詞時指出，對於未來的科技發展，不管是元宇宙、5G、AI、Fintech還有NFT、區塊鏈等等新科技，有的已經累積並講了一段時間，但是要真正落實應用還在持續發展中。

他表示，記得1976年創業時，為的是微處理機（晶片微電腦）將會再次帶動工業革命而努力，歷史中第一次工業革命出現的引擎，讓人類體力得以延伸，第二次工業革命出現的晶片微電腦，則讓人類腦力延伸，至今還沒完沒了。

施振榮指出，從今日看未來科技，發展關鍵還是在微處理機的技術延伸與相關應用，其中所需要的半導體技術，台灣已經取得世界領先地位，尤其很多應用普及化之後，更帶動很大的市場，大家也投入更多的資源，做更多技術的提升及應用，像滾雪球愈滾愈大，且目前還持續滾大。

至於台灣下一波的新機會在哪裡？他指出，相信再過五年或十年，還會有下一波的新科技出現。但最重要的是，在現階段如何慢慢把相關的技術應用發展成熟，然後找出可以為使用者創造價值的創新應用，然後讓使用者埋單，愈滾愈大，這樣就會有所進步。

施振榮並分析，科技應用的發展型態已經跟以前不一樣，以前是以通用型（General Purpose）CPU、PC、手機等硬體產品，在上面開發相關應用；未來則是要做出一個個解決方案，且這些解決方案要落地，就要在國內巿場先練兵，並以「內需帶動外銷」的策略，把解決方案在國內的市場發展成熟後再國際化，所能創造的附加價值就會高出很多。

他指出，要創造國內市場的新需求，政府一定要站在前面形成一個拉力，與民間業者共同努力建立好的產業生態，政府就是要提供這個生態環境好的養分，大家各自分工，找到最適當的定位，然後互相拉拔，讓台灣的產業能夠在國際社會做出更具體的貢獻。

此外，施振榮表示，由於台灣國內的市場相對較小，如果沒有朝國際化發展，相對投資回收會受到一些限制，為了要能推出成熟且符合巿場需求的解決方案，就要有具體的場域在國內落實，讓解決方案發展成熟的時間加快且更有效，進而做為朝國際化發展初期示範及參考的方案。

施振榮指出，台灣應該在現有的硬體基礎上，再加強軟體及創新的應用方面，相信台灣將會對世界做出更進一步的貢獻。