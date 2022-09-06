業內人士：亞洲供應鏈向東南亞轉移 是必然趨勢

集微網消息，在DIGITIMES Asia最近擧辦的論壇上，業內人士討論表示，供應鏈正在經歷重組和彈性強化的關鍵時代，未來仍存在不確定性，而亞洲供應鏈向東南亞轉移是必然趨勢。

論壇上，DIGIGIMES亞洲地區CEO Colley Hwang問到，台海緊張局勢日益加劇、美國《晶片與科學法案》出台，這些是否會影響台灣企業在大陸的投資決策和運營成本？這會加速供應鏈從中國大陸向外轉移嗎？

James Wen表示，台灣公司已經將許多製造基地搬遷到中國大陸境外，除了考量政治因素外，主要是為了避免製造端的風險。中美貿易戰在各個方面都對中國大陸的發展有所限制，基於對中國大陸市場環境的觀察來看，其內需仍然很大。隨著逐步解封和開放，中國大陸仍然是一個重要的市場。但中國大陸製造的產品所需的組件是否會發生變化還有待觀察，而中國大陸企業將不得不面對政策變化並尋求生存。

WT營銷主管James Wen表示，未來仍存在不確定性，但亞洲供應鏈向東南亞轉移將是必然趨勢。就WT而言，其在中國大陸市場的銷售額仍略有增長，但其最高的增長率出現在東南亞和韓國，這主要是由於主要客戶的更迭。對於渠道分銷商來說，中國大陸的市場需求短期內變化不大，但高科技產品的銷售將受到一定程度的制約。各種因素是否會加速或減緩中國大陸的半導體自給自足，也值得進一步觀察。