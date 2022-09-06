氮化鎵射頻元件易達通 RF產品明年貢獻營收

台灣首家具備氮化鎵射頻元件及電子電力元件製造廠商易達通科技，該公司董事長兼執行長林仕國表示，易達通的氮化鎵射頻元件將於今年11月亮相，並於明（2023）年貢獻業績。至於，GaAs毫米波晶片應用於低軌衛星，及小基站應用的模組產品尚在驗證過程中。

易達通科技今（6）日獲邀參加新竹科學園區記者會，易達通科技的核心技術源自於陽明交大國際半導體產業學院院長張翼教授，他擁有30餘年複合物半導體研發生產寶貴經驗，於科技部價創計畫支持下，在氮化鎵射頻及功率元件領域建立國際級關鍵技術。

鑑於高頻高功率元件未來市場需求，在國發基金支持下將珍貴成果與產業界合作於2019年成立易達通科技，主要營業項目包含氮化鎵射頻元件、功率放大器與功率元件及模組的製造、設計與銷售。

易達通於2020年10月完成現金增資，其主要法人投資人包括：行政院國家發展基金管理會、永豐創業投資、漢信投資等，並於隔年2021年初取得新竹科學園區入區許可。加計溢價增資引發的股本，易瓡通迄今投入資本為5.23億元。

林仕國表示，易達通技術團隊長期深耕於氮化鎵領域，以傑出研發實力基礎與國際重要機構建立長期且良好合作關係，形成堅固而綿密人脈網絡，對公司於第一時間切入跨國供應鏈內之目標有實質助益。

他說，氮化鎵功率元件世代已經開啟，將廣泛應用在5G通訊系統、車用電子、電源轉換、國防與衛星通訊等市場，為第三代半導體應用領域兵家必爭之地。