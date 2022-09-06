快訊

柯文哲曝2024搭擋人選條件 若沒選上要辦補習班

墾丁秘境2年輕男女浮潛溺水 無生命跡象送醫雙雙不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電寶山2奈米用地已開始整地

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導

竹科管理局局長王永壯今天舉行例行性記者會表示，位於寶山的二期擴建，進展順利，交給台積電供2奈米製程使用的土地，已開始整地。

王永壯表示，寶出二期擴建，目前仍有少部分民眾待溝通協調，整體而言，擴建計畫進展順利，已展開公共設施建設。

台積電日前在技術論壇中揭露，2奈米計畫採奈米片 (nanosheet) 架構，預計2025年量產。台積電總裁魏哲家強調，台積電2奈米製程維持領先優勢，屆時將電晶體是密度最小、效能最佳的先進製程技術。

台積電將新竹寶山2奈米生產基地，編定為晶圓20廠。由於台積電在技術論壇中，揭露採用最新一代高數值孔徑（Hing-NA）極紫外光（EUV）機台的時間點為2024年到2028年，推斷不排除將會用於最先進的2奈米製程。

不過，近期有外資出具報告，表示台積電將關閉極為耗電的四台EUV，台積電昨天未否認，但也不多做說明，強調是公司年度例行性的設備維護與升級計畫。

台積電 奈米

延伸閱讀

台積電跌落500元可以安心買！ 專家：先進製程仍吃緊

不看好台積電（2330）但投資0050？ 專家：做法簡直前後矛盾

台積電早盤再失守500元跌逾2% 市值跌破13兆元

台積電2025年開始量產2nm製程 強調不與客戶搶奪設計市場

相關新聞

瑞信：台灣半導體產能若遭擾亂 全球工業生產恐暴跌

國際地緣政治緊張情勢升高，外資瑞信今天表示，任何可能擾亂台灣半導體產能的風險都屬於「長尾黑天鵝」事件，恐導致全球工業生產...

竹科寶山二期擴建 台積電2奈米廠整地作業中

竹科管理局局長王永壯今（6）日表示，竹科寶山二期擴建計畫用地依規劃推進公共設施建設，用地廠商台積電也展開行整地作業。

研華攜手微軟 讓智慧病房也能上雲端

研華宣布，將iWard智慧病房解決方案、iTeleMed遠距醫療解決方案，推展至Microsoft Azure公有雲端服...

瑞信：亞洲半導體營收將修正二到三季

瑞信分析師在第23屆瑞信亞洲科技論壇（ATC）上指出，亞洲半導體的前景喜憂參半。亞洲半導體企業的營收從今年第2季底開始下...

聯茂看好明後年伺服器與車用需求 計畫前進東南亞

銅箔基板領導大廠聯茂（6213）今日受邀參與寬量國際所舉辦之法人說明會，聯茂執行長蔡馨暳表示，雖今年公司營運受總體環境干...

全球升息衝擊台企營運？ 信評：2大因素顯示影響不大

全球升息步調持續，企業信用結構與舉債壓力受市場關注。中華信評今（6）日發布「2022年台灣信用焦點」報告，針對升息影響，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。