台積電寶山2奈米用地已開始整地

竹科管理局局長王永壯今天舉行例行性記者會表示，位於寶山的二期擴建，進展順利，交給台積電供2奈米製程使用的土地，已開始整地。

王永壯表示，寶出二期擴建，目前仍有少部分民眾待溝通協調，整體而言，擴建計畫進展順利，已展開公共設施建設。

台積電日前在技術論壇中揭露，2奈米計畫採奈米片 (nanosheet) 架構，預計2025年量產。台積電總裁魏哲家強調，台積電2奈米製程維持領先優勢，屆時將電晶體是密度最小、效能最佳的先進製程技術。

台積電將新竹寶山2奈米生產基地，編定為晶圓20廠。由於台積電在技術論壇中，揭露採用最新一代高數值孔徑（Hing-NA）極紫外光（EUV）機台的時間點為2024年到2028年，推斷不排除將會用於最先進的2奈米製程。

不過，近期有外資出具報告，表示台積電將關閉極為耗電的四台EUV，台積電昨天未否認，但也不多做說明，強調是公司年度例行性的設備維護與升級計畫。