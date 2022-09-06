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仁寶打造5G智慧鐵道系統 新北市試運行

中央社／ 台北6日電

代工大廠仁寶發展智慧鐵道相關應用服務，整合國際標準3GPP的5G即時傳輸、C-V2X蜂巢式車聯網先進無線連接技術與人工智慧（AI）影像辨識技術，打造業界首創5G智慧鐵道安全預警與決策系統，可有效提升鐵道安全。

仁寶今天發布新聞稿，5G智慧鐵道安全預警與決策系統串聯列車、平交道、維修工班與數位雙生平台，同時針對「平交道防闖警示」、「軌道工安預警」、「鐵道列車追撞警示」3大應用提供偵測與安全預警服務，並於新北市鶯歌尖山埔平交道路段進行試運行。

計畫主持人、仁寶智慧裝置事業群總監呂俊寬表示，此系統不僅能提升台灣鐵道安全，還能夠向世界展示5G、車聯網與鐵道應用結合的技術創新能量。

仁寶指出，5G與C-V2X為國際3GPP通訊標準，也是5G汽車協會（5GAA）在發展車聯網與自駕的重要通訊協定，可直接應用於所有軌道場域，例如台鐵、輕軌、捷運、森林火車，是未來智慧城市與交通場域不可或缺的關鍵技術。

鐵道 5G 仁寶

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