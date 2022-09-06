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洪災重創印度班加羅爾 緯創當地工廠回應了

經濟日報／ 記者蕭君暉／即時報導

南亞地區暴雨成災，印度科技重鎮班加羅爾許多地區已連續兩天浸泡在水裡，大雨仍持續下個不停，導致交通混亂、停電和建築物淹水緯創（3231）今（6）日表示，經過確認之後，該公司在班加羅爾的工廠沒有影響。

緯創在印度的工廠，是距離班加羅爾60公里的納拉薩普拉（Narasapura）工廠，外電報導指出，緯創印度納拉薩普拉的工廠，是生產蘋果平價智慧手機iPhone SE、物聯網（IoT）產品，以及生技裝置。緯創在印度班加羅爾地區有三座廠房，其中最新一座廠房，在2020年底遭受員工抗爭，並導致辦公設備等遭到破壞。

路透社報導，班加羅爾是許多國際企業和印度本土新創公司的大本營，但自今年6月1日雨季開始以來，班加羅爾降雨量比平均值高出162%。

國際亞洲新聞社（ANI）拍攝到的畫面顯示，許多企業早已要求員工居家辦公，而部分當地居民則忙著清空淹水的地下室和商店。

印度 緯創 淹水

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