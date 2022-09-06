閎康每投2000萬元贊助學界拚研發 董座盼帶動社會正向

半導體檢測龍頭閎康（3587）今（6）日下午舉辦產學合作成果展，閎康董事長謝詠芬表示，盼望公司每年投入2000萬、每年獲利約5%投入贊助來創造共贏，來幫助台灣學術研發，帶動社會正向發展，若未來獲利成長贊助金額也有望在提升，同時來幫助產業研究形成好的良性循環。

閎康董事長謝詠芬表示，身為亞太區檢測分析龍頭廠，閎康不僅具有全球服務的能力，對於研發之投入更是不宜餘力；除領先業界，開發新型態分析技術之外，亦推動產學合作加速研發進度，執行過程產出的智慧產權（IP）更由閎康與研發團隊共享。此外，從上述成果發表中亦可見，閎康攜手學界不斷打造超越自我的門檻，使公司得以在業界與國際間持續保有技術領先的地位。

閎康說明，此次贊助學界研發並在今年展示主題可分為三大面向。第一為先進製程技術節點以下之溝渠填補技術開發。第二為碳化矽單晶片功率系統平台，此為科技部半導體射月計劃之專案，藉由與閎康合作，提供該團隊在碳化矽功率元件及相關整合模組研究上所需之完整分析服務。第三是針對下一世代量子計算關鍵組件的量子點進行結構和電性方面的技術開發，由於量子點及金屬電極的尺寸極小，在製作及分析上的困難度都非常高，藉由閎康之高階分析技術協助，各種不同類型的量子位元結構之分析，皆可被清晰的觀察到。

閎康表示，為落實ESG並強化企業競爭力，公司每年投入2000萬研發費用提供國立大學進行相關尖端科技的主題研究，其研究結果與IP將能與客戶共享，確保閎康維持研發技術之領先地位。此一計畫從2021年8月正式開始，由閎康研究人員與學界緊密合作共同執行，透過閎康實驗室高品質的分析檢測服務，加速合作單位研發計劃進行。

閎康也已公布8月營收為新台幣3.51億元，較去年同期成長15.92%，月增9.59%，營收創歷史新高，累積2022年營收24.55億元，較去年同期成長14.68%，主因係半導體製程持續研發，來自客戶之材料分析需求持續增加所致。