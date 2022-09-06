今年5G FWA設備出貨量760萬台 歐美為供應鏈注入新商機

據TrendForce研究顯示，由於5G覆蓋範圍擴大和市場對固定無線接入（Fixed Wireless Access，FWA）服務需求成長，2022年5G FWA設備出貨量達760萬台，年增111%；2023年5G FWA設備出貨量預估為1,300萬台。目前Nokia、華為、Casa Systems、TCL等廠商皆有推出相關解決方案，採用高通（Qualcomm）、聯發科（2454）與紫光展銳等晶片，投入台廠則有智易（3596）、合勤（3704）、中磊（5388）、啟碁（6285）、亞旭、明泰（3380）等。隨著裝機量走高，為通訊設備商開創新需求，同時也為上游零組件供應商帶來新商機。

5G FWA滿足日益成長的寬頻資料接入需求，主要得益於新5G NR（New Radio）介面、網路切片（Network Slicing）、大規模多輸入多輸出（Massive MIMO）、服務品質（Quality of Service，QoS）保障等關鍵技術改善。5G FWA透過建置基地台和搭配FWA設備，將5G訊號轉化為Wi-Fi訊號，做為使用者上網連接。

而5G FWA強調支援家庭和商業應用，以更大頻寬和低延遲連接，成為固定寬頻連接的替代方案之一，有機會成為電信營運商吸引寬頻用戶之殺手級應用，除了提升用戶體驗外，透過捆綁多樣化服務如Wi-Fi Mesh、視訊、遊戲等，可大幅提升用戶黏著度。

5G FWA在布建或維護成本上，比光纖到戶更具優勢，包括挖掘溝槽、埋設管線再至大樓、家戶進行安裝，建設時程長，過程中需要持續投入人力，且二次施工難度亦高；而5G FWA部署所需時間更短，人力、設備成本更低。由於多國政府積極投入資金發展寬頻建設，加上監管機構將無線視為有線連接的替代方案，使得越來越多營運商擴大FWA部署，以此快速提供寬頻互聯網服務，5G FWA問世後，成為許多國家加速、擴大部署高速固網的解決方案之一。

美國聯邦通信委員會（FCC）提供農村數位機會基金（Rural Digital Opportunity Fund，RDOF）向有線、固定無線與衛星提供商90億美元補助，歐盟則提出2025年歐洲家庭網速達100Mbps目標，2030年數位轉型願景，歐洲家庭網速需達到Gbps速度，同時加速城市跟運輸路線的5G網路覆蓋，研究將FWA作為實現國家寬頻目標，此外開放中頻段頻譜許可，使頻段可重新分配使用，有助於農村和郊區社區網路覆蓋，減少數位落差。在區域經濟發展遲緩地區，如印度中部與南部、印尼婆羅洲與蘇門答臘、越南西部高原等，未來有望藉由部署5G FWA降低建設、維護高速網路的門檻。