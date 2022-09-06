仁寶以5G與車聯網 有效提升鐵道安全

仁寶（2324）近年致力於多元化的產業發展與布局，自2020年起發展5G與車聯網智慧應用解決方案。仁寶在交通部與台鐵的指導下發展智慧鐵道相關應用服務，整合國際標準3GPP的5G即時傳輸、C-V2X蜂巢式車聯網先進無線連接技術與AI影像辨識技術，打造業界首創的「5G智慧鐵道安全預警與決策系統」，有效提升鐵道安全，帶動智慧交通技術與服務創新。

此系統串聯列車、平交道、維修工班與數位雙生平台，同時針對「平交道防闖警示」、「軌道工安預警」、「鐵道列車追撞警示」三大應用提供偵測與安全預警服務，並於新北市鶯歌尖山埔平交道路段進行試運行，以更智慧、安全且便捷的方式優化鐵道安全防護，促進智慧鐵道產業發展。

仁寶「5G智慧鐵道安全預警與決策系統」中包含三項主要產品 1 : 路側控制單元、2 : 車載警示單元、3 : 維修人員警示單元。本產品有三大應用場景，在平交道防闖警示方面，透過攝影機的AI影像辨識與光達物件混合偵測技術，可進行全天候全時段判斷，如發現異物闖入或在平交道範圍內逗留，系統會立刻發出告警訊息與即時影像，提供2公里外的列車駕駛員與數位雙生平台，藉此提升列車、乘客與用路人安全。

其次，在軌道工安預警方面，則是透過鐵道維修人員攜帶的警示裝置，當列車進入警示距離，警示系統將發出通知，提醒列車駕駛員注意以及維修人員迴避，避免工安事故發生；最後，在鐵道列車追撞警示方面，當兩台列車靠近並進入警示距離時，系統會發出告警訊息提醒駕駛員，避免追撞事件發生。

仁寶智慧裝置事業群呂俊寬總監表示 :「該系統不僅能提升台灣鐵道安全，還能夠向世界展示5G、車聯網與鐵道應用結合的技術創新能量。」5G+C-V2X為國際3GPP通訊標準，也是5GAA在發展車聯網與自駕的重要通訊協定，可直接應用於所有軌道場域、如台鐵、輕軌、捷運、森林火車，是未來智慧城市與交通場域不可或缺之關鍵技術。

另外，智慧裝置事業群研發中心江國欽處長也提到 :「團隊成員透過架設多重感測器，並結合本專案特有開發之平交道障礙物事件決策整合演算法，確保鐵道安全零死角，達到全時段全天候高達98%的監控準確度，極大化5G+車聯網智慧鐵道的安全防護成效」。

在上述服務上線後，仁寶除持續深化5G車聯網技術，還會因應地方政府的智慧交通需求，以其在5G車聯網應用領域的領導地位與完整產品組合提供最佳協助，為台灣鐵道安全貢獻心力，共同打造安全守護三大心亮點—5G傳輸最順心、旅客搭乘最放心、台鐵品質最安心。