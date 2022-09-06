世足觀賽神器 奇美推QLED Android顯示器Q1、G1系列

四年一度的世足賽即將於年底展開，熱血賽事往往吸引台灣球迷駐守螢幕前觀賽，為提供消費者更優質的影視體驗，蟬聯14年榮獲液晶顯示器信譽品牌金獎殊榮的 CHIMEI奇美家電，今推出全新大4K HDR Android顯示器Q1、G1 雙系列。

奇美全新QLED量子點顯示器 Q1 系列，透過新一代智慧處理器與獨家Chromax Master Engine超微晶影像處理技術打造真實精彩的色彩體驗，並支援最新規格AV1解碼，能快速有效的傳遞超高品質影音，搭配Android平台，打造極致的視聽饗宴。

全新的奇美Q1系列顯示器共計推出 65型、55型與 50型三款，建議售價為21,900元起；奇美G1系列顯示器共有 65型、58型、55型、50型與 43型五款，建議售價為15,900元起。

全新奇美大4K HDR Android - Q1系列顯示器，首度將奇美廣色域技術結合QLED量子點技術，在高亮度的畫面上，同時展現飽和鮮豔的色彩，更運用三原色精準優化，使色彩與光影的呈現更加細膩；同時，為創造更流暢、真實的影像表現，全系列搭載全新一代超效能智慧處理器與獨家Chromax Master Engine超微晶影像處理技術，更支援最新AV1解碼，能夠自動調校色彩、輸出流暢畫質，並大幅提升傳輸效率、節約頻寬，打造生動的視覺體驗。

奇美Q1系列導入劇院級Dolby Vision(杜比視界)與 Dolby Atmos(杜比全景聲)等技術，如同電影劇院級的視聽規格，感受如臨現場的視聽巔峰，帶來沉浸式的視聽享受。此外，考量現今消費者長時間追劇的使用情境，Q1系列配備專屬不閃頻技術，可使雙眼放鬆，降低久盯螢幕的酸澀不適感。

奇美家電推出全新 G1系列 大4K HDR Android顯示器，增設專為遊戲玩家設計的「遊戲模式」，將亮度與對比度針對遊戲畫面最佳化，更顯生動清晰；此外，搭配 MEMC 動態補償流暢增益技術，經奇美新一代智慧處理器演算，增加畫面幀數、提升流暢度，在動態解析度更上層樓，使玩家可享受更流暢俐落的遊戲體驗。