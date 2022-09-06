投資大師對市值大牌按讚 國泰全球品牌50 ETF搭順風車

美國大型投資機構陸續公布第2季持股變化，是許多投資人窺探大師投資決策的時點，根據美國證券交易委員會官網上的13F持倉報告顯示，今年以來股市震盪，大型投資機構選擇加碼的標的多為全球大市值品牌，長期來看，這些藍籌股不僅深受消費者喜愛，也是法人關注的熱門標的，因此長期表現也更加穩健。

根據追蹤79位超級投資人（Super investors）的DATAROMA資料顯示，今年第2季最熱門、買家最多的前十大標的分別為：臉書（Meta Platforms）、Google母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、迪士尼（Disney）、Booking Holdings、PayPal、Netflix、美國銀行（Bank of America）、Adobe等。

以投資大師巴菲特（Warren Buffett）所執掌的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）為例，在第2季美股動盪之際，大買蘋果（Apple）股票將近400萬股，是繼第1季斥資6億美元購入蘋果股票後再度加碼，顯示股神特別鍾愛這家科技巨頭，並占波克夏股票投資組合的4成，總結第2季前三大持股分別為蘋果（Apple）、美國銀行（Bank of America）、可口可樂（Coca-Cola）。

國泰投信ETF研究團隊主管鄭立誠表示，從第二季的13F報告可觀察到，大型投資機構在股市震盪時，新購入或加碼的標的多為全球大市值品牌，顯示具品牌力的企業體質相對穩健，遇到股價回檔就好比跳樓大拍賣，讓投資巨頭們爭相布局。建議在時局動盪時，投資人可關注具高品牌價值的投資標的，這類型的股票抗壓性較高，有機會抵擋得住經濟趨緩的市場環境。

根據13F持倉報告，「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）旗下的索羅斯基金管理公司同樣也趁著回檔之際，在第2季撿便宜，敲進亞馬遜（Amazon）、賽富時（Salesforce）、Google母公司Alphabet、特斯拉（Tesla）等科技類股。

同期間，由20世紀投資大師、成長型價值投資人肯恩．費雪（Ken Fisher）所創立費雪投資公司，則鎖定科技、金融、消費產業，布局蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Google母公司Alphabet、威士卡（Visa）、賽富時（Salesforce）、家得寶（Home Depot）、好市多（Costco）、臉書（Meta）等國際級品牌大廠。

國泰全球品牌50 ETF（00916）經理人李翰林分析，品牌價值的概念來自於消費者認知，消費者喜愛某個品牌，自然會增加對品牌產品或服務的黏著度，進而提升企業的定價能力，建立起未來長期營運的穩定性，進而成為產業龍頭、推升公司市值。

在戰爭、升息和通膨等不確定因素干擾下，分散風險更顯重要，除台股部位外，也需要將眼界開拓至全球布局，避免將資產放在單一區域或產業中，更可仿效投資機構決策，擁有一籃子績優藍籌股，面對多變的金融環境，也更能穩定心性的堅持長期投資。

法人表示，想要投資全球市值大牌不用捨近求遠，國泰全球品牌50 ET將於9月5日至9月8日募集，追蹤ICE FactSet全球品牌50指數，鎖定市值大，具行業地位優勢與品牌力的企業，布局多元，一舉囊括科技龍頭、金融巨擘與精品消費產業，廣攬全球具定價權與高品牌價值的龍頭企業，為全台首檔布局全球市值型的ETF，可作為資產配置中的股票核心部位，讓投資回歸本質。