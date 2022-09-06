看好鴻海電動車 亞系外資重申買進、目標價145元

鴻海（2317）、裕隆合作開發的納智捷LUXGEN首款新世代純電休旅n7預購超出預期，亞系外資預期電動車新車型可望在10月18日鴻海科技日亮相，看好鴻海電動車踩油門，認為雖然宏觀經濟疲軟，但下半年前景看好，包括新iPhone9上市、基於 MIH的電動車新車型、協助Lordstown量產電動皮卡，都將成為股價催化劑，重申鴻海買進評等，目標價145元。

鴻海8月合併營收4,489.06億元，雖月減5.5%，但為歷年最旺8月，年增12.2%，累計前八月合併營收3.84兆元，年增9.2%，為歷年同期新高；鴻海預告，以目前的能見度來看，第3季業績表現將優於去年同期，全年業績也可望優於去年；業界分析，蘋果新iPhone零組件已開始拉貨，預期組裝廠的鴻海營收9月將明顯彈升。

鴻海在電動車的布局上，除了與裕隆合作開發的納智捷LUXGEN首款新世代純電休旅n7之外，美國電動車皮卡新創公司Lordstown預告，第4季將與合作夥伴鴻海宣布新車計畫，Lordstown表示，目前委由鴻海生產的首輛Endurance 電動皮卡將於第3季開始量產，並在今年底開始交車。

亞系外資表示，Luxgen 的n7 SUV兩天內預購量超過1萬輛，因此看到市場對鴻海電動汽車的巨大需求，透過MIH的開放平台，加上易於擴展的商業模式，看好隨著小型轎車和皮卡在內的新車型亮相，擴大產品合及客戶範圍，將加速鴻海電動車在明年的營收表現。

亞系外資重申鴻海買進評等，目標價145元，即將上市的新 iPhone、在 Lordstown 工廠推出新的 EV 車型，並且提高產量以提供服務，都將成為股價催化劑。

鴻海今（6）日以108.5元開出，上漲0.5元，盤中翻黑一度下滑至107.5元，下跌0.5元，跌幅0.46%，盤中企圖守住平盤。