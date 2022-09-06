即日起至9/15 買美華泰衛生紙送夏普電扇

台灣夏普今（6）日表示，美華泰棉柔可溶水抽取衛生紙販售至今深受消費者喜愛，備受好評，美華泰將推出新款衛生紙【美華泰熊厚用厚手柔滑3層抽取式衛生紙】，使用環保林木 FSC 驗證100%原生紙漿，紙質全面升級，厚度提升33%，更柔、更厚，三層抽取熊厚實，黃金紙漿比例以及專利雙壓花工法，絕對帶給你全新感受。

2022年物價齊漲，衛生紙更是多次調漲，引起消費者搶購風潮。故此次美華泰熊厚用衛生紙祭出超殺的上市預購活動『買7箱美華泰熊厚用衛生紙送SHARP家電』活動9/5~9/15期間，一次購買7箱美華泰熊厚用厚手柔滑3層抽取衛生紙享早鳥預購價$9,999元（原價$11,193元），再加送SHARP DC直流馬達立扇（原價$3,290元），限量前200名，數量有限，送完為止！過了9/15就恢復原價了喔！

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