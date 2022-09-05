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看好半導體封裝材料 台灣住友培科8億高雄擴廠

中央社／ 高雄5日電

因應台積電楠梓產業園區設廠，全球半導體封裝材料市佔第1的台灣住友培科，看好市場未來需求，投資8億元擴建新廠，今天在大發工業區舉行新建工程動土典禮。

高雄市政府經發局長廖泰翔指出，住友培科是全球排名第1的半導體封裝材料廠商，生產的半導體封裝用環氧樹脂成型材料「SUMIKONEME」，全球市佔達4成、台灣超過6成5，是台灣市場唯一從事現地生產的大型企業。

這項擴廠案已指派專案經理協助，確保新廠如期如質完工。他也期望未來推動更多台日合資模式，藉由日本母公司技術支援下，加速在地石化產業轉型為高值化半導體先進材料。

今天動土典禮包括高雄市副秘書長王啟川、經發局副局長王宏榮、長春樹脂總經理陳厚福、長華電材總裁黃嘉能及多位業界人士到場，共同為新廠起鏟動土。

住友培科社長藤原一彥透過台日連線參與致詞表示，台灣住友培科從1999年開始在高雄生產營運，是台灣唯一大型生產封測材料企業。這次擴廠投資是看好長期增長的半導體市場，在高雄持續擴大生產半導體封測材料。

王啟川則感謝台灣住友培科在高雄深耕24年，不僅穩固半導體封裝材料領導地位，同時也為高雄帶來更多產業轉型與就業機會。今年再擴大投資新台幣8億元建廠，對高雄穩固半導體材料關鍵地位扮演非常重要的角色。市府歡迎所有產業到高雄投資，投資高雄事務所將後續提供住友培科在人才媒合、行政資源等各方面協助，讓工程如期如質完工營運。

王啟川強調，市長陳其邁上任後推動產業轉型、增加就業兩大優先政策，2年完成仁武產業園區、橋頭科學園區、楠梓產業園區等3個園區開發，招商投資超過5000

億元，其中包含台積電、台灣住友培科、穩懋、華邦電、默克等國內外大廠，以半導體產業占比最高，對高雄產業轉型跟半導體「S廊帶」建立都非常重要；住友培科更將在高雄石化產業轉型為半導體材料扮演關鍵角色。

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