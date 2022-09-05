集邦：市場需求不振影響 電視面板價格9月跌勢未止

集邦科技旗下 WitsView 今（5）日公布今年9月上旬面板報價，受到市場需求不振影響，電視面板價格9月跌勢未止；監視器主流尺寸面板逼近現金成本，跌幅呈收歛走勢。面板廠減產效益發威，筆記型電腦面板跌幅顯著收歛。

集邦科技研究副總范博毓表示，電視需求依然處於弱勢，面板廠仍持續進行產能的調控，不過面板價格仍在下行趨勢。8月下旬的限電措施雖對32吋及50帶來些許穩盤的效果，但隨著短期效應的結束，9月預期兩個尺寸價格仍將續跌，預計下跌2美元。

43吋電視面板近期因為面板廠推出成本優化版本的新品，9月跌幅呈些微加大趨勢，預計下跌4塊美元；與55吋一樣。65吋估跌5美元；75吋跌幅仍較大，9月估下跌14美元。

范博毓指出，監視器（Monitor）面板雖然需求仍然疲弱，但隨著主流面板價格逼近現金成本，面板廠陸續開始進行產能調控，預估整體Monitor面板尺寸的跌幅有開始收斂的跡象。

21.5吋以下TN面板因為供給逐漸減少，也逐漸不是主流尺寸，跌幅收斂明顯，9月估跌0.5美元。

21.5吋 IPS預計跌1~2美元；23.8吋預計下跌2美元；27吋估跌2~3美元。

他說，筆記型電腦面板需求雖然在處於低檔，但面板廠持續進行減產，對價格跌勢收斂帶來一定的助益。預估9月11.6吋跌0.1美元。14吋/15.6吋 HD TN面板預計跌約1美元。14吋/15.6吋FHD IPS面板估跌2美元，整體跌勢有收斂的跡象。