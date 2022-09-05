群創 發動三大T型引擎驅動力

群創（3481）上周（8月31日）於台南舉辦「新產品技術暨數位轉型成果展」及「InnoStar Plus暑期實習計畫」發表，發動數位轉型（Transformation）、技術提升（Technology）、人才培育（Talent）三大引擎驅動力，引領邁入T型跨域、動能整合、共享共榮的產業發展新階段。

群創聚焦新產品技術與數位轉型成果兩大焦點展示，成果發表逾60件展品專案，舉辦10場專題研討會，逾2,000人次踴躍參與，同時邀請群創「InnoStar Plus暑期實習計畫」實習生參與成果展，與優秀學子分享，培育跨界思維，為前瞻研發技術挹注新動能。

群創以工業4.0技術，透過數位轉型提升營運效能與工作變革的成果，去年榮獲WEF認證為智慧製造的燈塔工廠，本次數位轉型成果再次展現其堅強的智慧製造實力及卓越的智慧營運競爭力，包含從人力資源、產品開發、市場營運、技術加值、供應鏈、前後段製造場域、排程規劃、數位工廠、異常偵測、設備建康、智慧安防及品質管理與永續經營等各面向，14大功能平台共展出39項精選數位轉型專案成果，從自動化、數據化到智能化，以特有轉型策略-XYZ軸，群創建構全面性的智能化生態系，不僅大幅提昇運作效率，更陸續收割成果加值變現，此次特別對內部同仁分享見證轉型營運成果。

積極投入數位轉型的群創，以日常營運做出優化，從來料、出貨到品質管制，在智慧製造場域不斷推進，例如在出貨物流上，計算最佳運送路線，掌握飛機、海運物流的資訊，選擇最省時、省成本的物流方式，不僅可降低運送時間，也大幅降低碳排產生。此外，群創以「包裝最佳化」，平均節省 16.3% 包材費成本，運量提升60%，每年約可節省1.86億元成本。

群創以顯示器核心本業出發，除致力高值化產品價值，並持續灌溉新世代顯示技術作為養分，透過彈性跨界交流，激盪出精采創新火花。成果展聚焦顯示與非顯示新技術兩大主軸五大焦點：

MicroLED顯示產業起飛新「拐點」：群創自主開發多年的色轉換MicroLED顯示技術，具備高清細膩、高色飽、絕佳環境光對比、無縫拼接四大特色，搭配無縫拼接技術可呈現大型高畫質顯示屏，可切入85吋以上超大型高清TV及高畫質8K劇院，同時在開創大型空間沉浸式體驗與NFT數位藝術展示等利基潛力市場更是絕佳解決方案。

穿梭元宇宙「任意門」VR新技術：體驗VR/AR場景時，最常被人詬病的問題是眼睛痠痛、近視，甚至引起使用者暈眩或嘔吐等身體不適現象，群創2016ppi超高解析度VR LCD，搭載群創獨家100度大視野角，PPD>32高解析度規格以及中強光電的特殊光場技術，減輕VR為人詬病的視覺疲勞與暈眩問題，兼具視力矯正功能，配戴舒適、觀看逼真的VR顯示器。

現實虛擬傻傻分不清，獨家裸眼N3D技術：獨步全球裸眼N3D技術，具備無需穿戴裝置，多人觀看、長時間不暈眩特性，同時搭配光澤擬真（Kirameki）顯示器，真實呈現商品樣貌，提供智慧零售全新體驗。另裸眼N3D技術，亦可運用在醫療教學與醫療診斷上提供更直覺的體驗，搶攻智慧醫療場域應用。

搶攻太空商機，十年磨一劍蓄勢待發：在無線通訊領域，群創已量產液晶超表面平板衛星天線（LC Meta-Surface Antenna）產品，並與面板級封裝技術結合，開發相位陣列天線（Phased Array）。與傳統碟型衛星天線相比，液晶平板天線不需裝置馬達即可追蹤衛星，外型輕巧扁平，同樣具有寬頻、高指向、廣角掃描性能，功耗更低，非常適合未來低軌道衛星通訊、自駕車、衛星物聯網與救災通訊發展。

逐「智能」而居 打造智慧窗戶新契機：在建築玻璃領域，群創智慧液晶窗戶（Smart LC Window）具隔熱、節能、自動採光保持通透等特性，同時通過獨家完整製程技術，將可依客戶需求接單生產，客製化多元尺寸與形狀的智慧液晶窗戶，並可開拓應用至多元場域，包含綠建築、智能家居、各種型態的公共空間，如醫院、圖書館、美術館、機場等。透過群創智慧液晶窗戶，捕抓所有自然採光，達到光悅人怡的效果。未來群創也會擴大技術運用，把智慧液晶窗戶延伸至智慧交通場域，豐富生命色彩，打造無限商機。