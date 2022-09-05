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台積電日本橫演研發中心 增設大阪辦公據點

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電資深副總張曉強。圖/聯合報系資料照片
台積電資深副總張曉強。圖/聯合報系資料照片

針對日經中文網報導，台積電今年內將在大阪市設立負責研發的基地。台積電今日表示，這是台積電2020年1月最早在日本橫濱設立TSMC Design Technology Japan的團隊擴充，在大阪租用辦公室，就近與客戶進行技術與開發等工作，增設新研發據點，並新設研發中心。

不過，這也意味著在美日強化半導體產業聯盟之際，台積電也積極與日本展開半導體關鍵材料技和次世代半導體技術研發。

台積電在未宣布赴熊本設立12吋晶圓廠前，2021年3月率先在茨城縣筑波市設立日本3DIC研發中心子公司，緊接著啟動資本支出更大的晶圓廠投資，目前已緊鑼密鼓建廠，2024年完工量產，將興建月產5.5萬片12吋晶圓，切入28及22奈米和16及12奈米製程，以滿足日本影像感測器和相關車用晶片市場需求。

台積電擴大日本研發動能，是台積電業務開發資深副總張曉強在台積電年度技術論壇日本場 中宣布在日本最新的布局。張曉強表示，台積電為了在日本靈活運用優秀人才而進行更多投資。

張曉強進一步強調說，台積電擁有CMOS影像感測器和汽車半導體等非常重要專業領域的客戶，在研發據點的橋樑作用下，台積電與日本産業界的合作將更加緊密。

台積電 日本 晶圓廠

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