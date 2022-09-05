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將在大阪設立第二家研發基地？ 台積電澄清：是新設辦事處

經濟日報／ 記者尹慧中／即時報導
台積電。圖／聯合報系資料照片
台積電。圖／聯合報系資料照片

日經新聞報導台積電（2330）將在大阪設立在日第二家研發基地。對此台積電今（5）日澄清，大阪是新設辦事處。

台積電今日澄清說明，公司沒有大阪新設研發基地，而是新租用辦公室作為大阪辦公據點。

日本媒體EE Times Japan報導提到，台積電代理發言人、公關主管高孟華表示，TSMC Design Technology Japan在2020年1月成立，接著在2021年3月於茨城縣筑波市設立日本3DIC研發中心子公司，同年12月成立JASM（Japan Advanced Semiconductor Manufacturing），兩年內在日本新成立三家公司，目前正在大阪設立辦事據點，預計將在2022年下半年開始營運。

台積電 大阪 日本

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