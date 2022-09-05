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群電8月合併營收35.14億元 寫同期新高

經濟日報／ 記者劉芳妙／即時報導

電源廠群電（6412）公布8月營收35.14億元，年增6%、月減0.6%，為同期新高。累計前八月合併營收278.13億元，年增6.7%，續創同期新高。

公司表示，受惠傳統旺季，諸多產品應用包括中高階的商用筆電、適配器(adapter)的新應用、伺服器及衛星通訊電源需求都較上季升溫，再加上料況有明顯改善，預期第三季營收可望較上季及去年同期成長。在獲利表現方面，匯率及產品組合在本季都是正向因素，公司單季毛利率可望挑戰去年高點。

針對四川重慶限電問題，公司表示，8月中旬地方政府下令各用電企業啟動有序用電一級方案，讓電予民，當時群電重慶廠立即租賃發電機因應生產，盡全力滿足客戶需求。近日隨著四川省內多地降雨、氣溫下降，缺電緩解，重慶廠已於8月底恢復用電生產，整體而言，此次限電對公司8月營收無重大影響。

公司進一步強調，今年上半年因為疫情、塞港及缺料等因素，品牌客戶積極拉貨導致通路庫存偏高，此次為期約兩周的限電反而加速通路庫存的去化，對產業不見得是壞事。全球供應鏈在今年面臨諸多的環境挑戰，包括上半年華東防疫封控，下半年又遭遇四川重慶限電，不過公司還是關關難過關關過，營運維持穩健。短期內中國大陸新冠疫情的危機尚未完全解除，總體經濟的變數仍多，然群光電能將秉持其在自動化深耕多年的優勢，持續展現彈性、韌性與應變能力，積極面對大環境的挑戰，力拚全年營收獲利再創新高。

營收 限電

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