快訊

40多歲男發燒、喉嚨和肌肉痛 首例BA.4重複感染

指揮中心邊境放寬 「這幾國人」9月12日起入境可免簽

中重症+101、31死！40歲女快篩陽未就醫 隔天昏迷不醒送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李長榮組織改造實踐ESG藍圖　號召綠領人才加入

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

2050年碳中和為全球共同努力目標，各大產業攜手打造綠色供應鏈，逐步擴大減碳範疇。李長榮長年積極投入低碳產品研發，以材料科學創新作為氣候變遷之解方，近期於ESG永續策略委員會之下新設立「綠色變革小組」，以組織改造實踐ESG藍圖策略，全面擴大綠領人才招募，期望攜手人才邁向碳中和未來。

李長榮表示，今年重新審視ESG永續委員會設計，聚焦綠色變革、員工照顧、社會參與、企業治理等面向，其中「綠色變革小組」為全新成立，任命研發處副總經理林欽洲擔任主席，以跨幕僚部門、跨事業體的減碳行動，透過研發創新思維帶動組織及合作夥伴邁向淨零碳排。

目前李長榮綠色變革小組橫跨四大領域，分別是綠色營運、能源與低碳科技、綠色產品及循環經濟，林欽洲表示，李長榮將以跨事業體、跨幕僚部門的合作模式，讓綠色變革的力量滲透整個組織，除了與工研院綠能所合作，培養同仁產品碳足跡的管理思維與計算能力，也透過製造基地的碳盤查、完整掌握碳排熱點，訂定更符合企業抱負的減碳路徑，全力朝向2050碳中和目標邁進。

以循環經濟為例，李長榮提供半導體晶圓清洗用的電子級異丙醇，並協助客戶回收廢液，透過全球獨創的雙循環模式，將廢液再製成同等級產品，運回半導體廠內循環使用，廢水則重新回收成工業用水，用於廠區內之冷卻水塔，成功建立工業上的閉環式循環經濟，根據統計，使用回收重新純化的電子級異丙醇，比原本線性經濟模式的產品，減少約34%碳足跡。

林欽洲也說，因應未來歐盟碳邊境稅及各大市場碳費徵收所帶來的成本風險，並打造產品永續競爭力，李長榮積極與工研院綠能所合作，於今年在台灣五大製造基地推動產品碳足跡管理培訓，北美與大陸廠區亦同步，預計將於今年完成全產品線碳足跡盤點，並已陸續取得DNV ISO14067產品碳足跡查證聲明書。

長榮 減碳 ESG

延伸閱讀

李長榮以組織改造實踐ESG藍圖 號召綠領人才加入

桃園文創二手市集熱鬧登場 千人來桃寶實現循環經濟

中鼎集團總裁余俊彥 四度蟬聯台灣企業領袖100強

經濟選書／投資ESG 引爆經濟變革

相關新聞

台積電報價撐著 業界神比喻「跟竹北房價一樣」

IC市場需求持續低緩，連帶IC設計廠對晶圓代工的下單價量也逐步鬆動，目前已有陸系與台系晶圓代工廠的成熟製程報價願意下修，...

精測8月營收再創單月新高達4.41億元 月增31.4%

精測（6510）結算2022年8月營收達4.41億元，改寫歷史新高紀錄，月增31.4%，年增 13.8% ; 累計前八個...

崇越組供應鏈產業平台 半導體展亮相

半導體材料廠商崇越科技（5434）今（5）日表示，將參展「2022 SEMICON Taiwan國際半導體展」， 9月1...

晶圓代工砍單風暴延燒 台廠成熟製程報價跳水

半導體市場進入庫存調整期，晶圓代工成熟製程報價隨之鬆動，IC設計業者透露，大陸晶圓代工廠7月領頭降價逾一成之後，台灣晶圓...

iPhone 14備貨超前 台鏈進補

蘋果將在台灣時間本周四（8日）凌晨舉行新品發表會，供應鏈傳出，iPhone 14新機備貨進度超前，截至目前已生產逾3,4...

美中市場加持 iPhone 14銷售動能可期

iPhone 14系列新機備貨進度超前之際，iPhone在美國市占率已經超過50%，是自蘋果2007年推出iPhone以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。