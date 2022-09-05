李長榮組織改造實踐ESG藍圖　號召綠領人才加入

2050年碳中和為全球共同努力目標，各大產業攜手打造綠色供應鏈，逐步擴大減碳範疇。李長榮長年積極投入低碳產品研發，以材料科學創新作為氣候變遷之解方，近期於ESG永續策略委員會之下新設立「綠色變革小組」，以組織改造實踐ESG藍圖策略，全面擴大綠領人才招募，期望攜手人才邁向碳中和未來。

李長榮表示，今年重新審視ESG永續委員會設計，聚焦綠色變革、員工照顧、社會參與、企業治理等面向，其中「綠色變革小組」為全新成立，任命研發處副總經理林欽洲擔任主席，以跨幕僚部門、跨事業體的減碳行動，透過研發創新思維帶動組織及合作夥伴邁向淨零碳排。

目前李長榮綠色變革小組橫跨四大領域，分別是綠色營運、能源與低碳科技、綠色產品及循環經濟，林欽洲表示，李長榮將以跨事業體、跨幕僚部門的合作模式，讓綠色變革的力量滲透整個組織，除了與工研院綠能所合作，培養同仁產品碳足跡的管理思維與計算能力，也透過製造基地的碳盤查、完整掌握碳排熱點，訂定更符合企業抱負的減碳路徑，全力朝向2050碳中和目標邁進。

以循環經濟為例，李長榮提供半導體晶圓清洗用的電子級異丙醇，並協助客戶回收廢液，透過全球獨創的雙循環模式，將廢液再製成同等級產品，運回半導體廠內循環使用，廢水則重新回收成工業用水，用於廠區內之冷卻水塔，成功建立工業上的閉環式循環經濟，根據統計，使用回收重新純化的電子級異丙醇，比原本線性經濟模式的產品，減少約34%碳足跡。

林欽洲也說，因應未來歐盟碳邊境稅及各大市場碳費徵收所帶來的成本風險，並打造產品永續競爭力，李長榮積極與工研院綠能所合作，於今年在台灣五大製造基地推動產品碳足跡管理培訓，北美與大陸廠區亦同步，預計將於今年完成全產品線碳足跡盤點，並已陸續取得DNV ISO14067產品碳足跡查證聲明書。