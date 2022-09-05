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明基健康攜正光連鎖藥局 打造OMO智慧藥局二代店

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

明基醫（4116）今（5）日表示，旗下明基健康生活，積極建構智慧藥局健康生活平台，與今年初加入明基佳世達醫療艦隊的「正光連鎖藥局」攜手，快速展現結盟綜效，翻轉傳統藥局經營型態，於烏日打造OMO智慧藥局二代店。

這座OMO智慧藥局二代店以虛、實融合服務守護銀髮族的健康照護，提供虛實整合的聽力店中店、VR視訊、電商、跨店取貨、專業三師等服務，為後疫情時代消費者打造更安全、安心、友善且高品質的健康防疫新生活。

明基健康生活總經理沈勝龍表示，台灣邁入高齡化社會，台灣銀髮族樂活養生與醫療照護的需求持續攀升，政府積極打造「智慧健康照護」生態，藥局將成為高齡化社會中提供健康照護服務的據點。正光連鎖藥局擁有43年的豐富服務經驗，最熟知地域性照護需求，整合雙方資源優勢，結合科技、人文與醫療專業打造更具未來性的智慧藥局，一同建構社區型智慧健康照護生活圈。集團也計畫在未來五年內，與全台社區藥局合作，以創新科技與在地用心守護全台灣民眾的社區健康。

正光藥局總經理嚴健維表示，與明基健康生活結盟，能藉助明基佳世達醫療艦隊科技背景與集團資源，烏日店是雙方攜手合作的第一間新型態二代店，串聯集團內的虹韻助聽器共同開發聽力店中店服務，發展出社區藥局型態的銀髮照護模式，提供創新及完整的虛實整合照護服務，包括聽力店中店、VR視訊、電商、跨店取貨、專業三師等服務。誠摯邀請其他藥局同業加入明基健康照護體系，成為我們服務點，一同打造更好的產業環境。

明基醫 電商 佳世達

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