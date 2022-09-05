漲時重勢、跌時重質 法人：品牌力企業抗震長期投資優

為了對抗攀升到逾40年高點的通膨，美國聯準會（Fed）自今年3月開始啟動升息循環，迄今已升息9碼。法人分析，不管是通膨環境或緊縮經濟，具品牌力的企業面對震盪時反彈力道更強，其體質穩健且消費者黏著度高，能夠陪伴投資人走過景氣不同階段，適合長期投資。

國泰投信ETF研究團隊主管鄭立誠觀察，美國聯準會鷹派發言導致市場短線震盪，通膨與升息兩大不確定性因素左右資金動向。在通膨環境下，具有定價能力的企業，更能交出亮眼成績單，如全球最大食品飲料公司雀巢(Nestle)、全球電動車龍頭特斯拉(Tesla)及全球最大時尚精品集團LVMH，皆紛紛漲價，但買氣依舊，更同步帶動營收、獲利成長。

此外，品牌價值對企業經營績效有正向的影響，較高價值企業的股價表現明顯優於較低的企業，以蘋果(Apple)為例，同樣是生產消費性電子產品，蘋果公司的品牌價值約為9,471億美元，遠高於小米公司的217億美元，近四年(2018/7/6~2022/7/29)累積報酬246%，勝過小米的走跌28%。

處在投資難度加大的一年，投資布局更應掌握「漲時重勢、跌時重質」，從生活出發，可以發現國際級大型品牌，即便承受通膨壓力而調漲售價，消費者依舊買單，是兼具勢與質特質的好標的，並適合長期投資。現在國內也將有機會投資全球市值大牌，國泰全球品牌50 ETF (00916)在9月5日至8日募集，正是鎖定市值大，具行業地位優勢與品牌力的企業，一舉囊括科技龍頭、金融巨擘與精品消費產業，讓消費者的購買清單成為投資人的財富名單。

國泰全球品牌50 ETF基金經理人李翰林分析，這檔即將推出的ETF是追蹤ICE FactSet全球品牌50指數，布局多元且分散，有利提高投組的穩定性與產業豐富均衡性，成分股橫跨11個國家，聚焦五大產業，分別是科技、非循環性消費、金融、循環性消費與消費服務業，成分股皆為各產業中的國際大品牌。隨著資金在不同產業輪動，投組有機會抓住利多，並兼具抗跌隨漲的特性。

「行情總在絕望中誕生，在半信半疑中成長。」李翰林補充，高通膨、低成長是現在全球經濟的新常態，對投資人而言，擇時進出場勝率通常不高，因此與其擔憂空頭、熊市結束了沒，在投資的策略上，不如採取長期投資，或以定期定額的方式，讓自己堅持待在市場中，頻繁進出反而容易錯過反彈機會。

法人指出，根據Bloomberg資料顯示，ICE FactSet全球品牌50指數長期表現亮眼，投資10年含息報酬率達284.3%，成績優於標普500指數、MSCI世界指數，若與其他全球市值型指數相比，ICE FactSet全球品牌50指數亦展現長期投資優勢，更印證具有品牌價值的企業，因擁有快速適應環境變動的能力，較能維持競爭力，才值得投資人作為存股標的，有望滾大財富。