商業服務業景氣二指數雙雙下行 商研院董座提三對策

商研院今（5）日發布台灣商業服務業景氣循環分析預測，「領先綜合指數」與「同行綜合指數」雙雙下行，商研院董事長許添財表示，台灣2022年第2季以來的景氣變動走勢趨緩，其結構上亦有了明顯變化。

許添財分析，綜觀國內景氣，因外需走緩、民間投資動能與國民購買力雙雙減弱而下行。雖有疫情舒緩的「報復性消費」助力，但在「輸入型」物價上漲的威脅下，國民實質購買力仍難見真正提高。

面對國際黑天鵝不斷，台灣能否維持「穩定成長」？許添財表示，政府公佈的GDP數據，除顯示成長已不若去年的強勁，更顯示外需轉弱，內需相對轉強的新格局。雖然工業製造仍是經濟成長的主要貢獻者，但服務業的貢獻度已相對見高。整體來說，台灣仍然具有國際性相對優勢。

許添財並提出三點政策建議，首先「輸入型」的（成本推動）通貨膨脹，是供給短缺、進口供給成本提高，而非有效需求提高所驅動。若以片面壓抑需求圖謀穩定物價，就易淪入「停滯膨脹」或「衰退」陷阱。此時，促進可「實質」提高生產力的「有效」公共基礎建設投資與「生產性」的民間投資，反而可因「進口替代」效果而減輕進口依賴的成本上漲壓力，更可實質增加國內供給而縮小供需缺口，形成經濟成長又穩定的雙重正面綜效。這也是商研院發現世界經濟已面臨「短缺經濟新常態」以來，一直呼籲台灣要實施「全面性進口替代」的理由。

同時，許添財也提醒，台灣經濟正開始面對國際貿易與投資疲弱的新挑戰，在疫情期間憑藉國內供應鏈仍然暢通無阻與超強晶片競爭力的特殊優勢，高創「彎道超車」、「逆勢成長」很可能難以為繼。若要繼續維持一度為國際所羨慕的高度經濟韌性就必須改弦易轍。無論政府或民間，對數位服務業、數位轉型、ESG永續轉型的研發投資等促進政策與作為，絕對是只能加碼加速。

此外，針對美國聯準會（Fed）的不斷升息，許添財則是建議央行的貨幣政策、政府的金融與財政政策，宜改行更精緻與精準的「制定政策」（tailor policy）。可讓有限資源重新獲得更適切配置的「新政策」，更可引導創造新商機與新市場。活力十足、創意蓄勢待發的台灣新經濟社會，正需要更勇敢的邁開自由開放的腳步。台灣具有重新崛起的超高國際競爭新優勢。

商研院指出，這次「同行綜合指數」裡五個子指標的循環趨勢值，「住宿餐飲業」出現「報復性復蘇」，「服務業受僱員工人數」景氣循環走勢亦見回升，但「批發零售」、「不動產與住宅服務」與「住宅服務、水電瓦斯燃料業」等，仍續下滑。

「領先綜合指數」裡七個子指標的循環趨勢值，除了「運輸倉儲」與「失業給付初次認定受理件數」持續上升外，其餘「金融保險」、「商業服務業股價指數」、「服務貿易收支」、「民間實質投資」與「商業服務業僱員淨進入率」均見下降。