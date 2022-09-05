李長榮以組織改造實踐ESG藍圖 號召綠領人才加入

2050年碳中和為全球共同努力目標，各大產業攜手打造綠色供應鏈，逐步擴大減碳範疇。李長榮長年積極投入低碳產品研發，以材料科學創新作為氣候變遷之解方，近期於ESG永續策略委員會之下新設立「綠色變革小組」，以組織改造實踐ESG藍圖策略，全面擴大綠領人才招募，期望攜手人才邁向碳中和未來。

李長榮今年重新審視ESG永續委員會設計，聚焦綠色變革、員工照顧、社會參與、企業治理等面向，其中「綠色變革小組」為全新成立，任命研發處林欽洲副總經理擔任主席，以跨幕僚部門、跨事業體的減碳行動，透過研發創新思維帶動組織及合作夥伴邁向淨零碳排。

目前綠色變革小組橫跨四大領域，分別是綠色營運（Process Optimization）、能源與低碳科技（Energy & Low Carbon Tech）、綠色產品（Green Products）及循環經濟（Circular Economy），林欽洲副總經理表示: 「李長榮將以跨事業體、跨幕僚部門的合作模式，讓綠色變革的力量滲透整個組織，除了與工研院綠能所合作，培養同仁產品碳足跡的管理思維與計算能力，也透過製造基地的碳盤查、完整掌握碳排熱點，訂定更符合企業抱負的減碳路徑，全力朝向2050碳中和目標邁進。」

以循環經濟為例，李長榮提供半導體晶圓清洗用的電子級異丙醇(EIPA)，並協助客戶回收廢液，透過全球獨創的雙循環模式，將廢液再製成同等級產品，運回半導體廠內循環使用，廢水則重新回收成工業用水，用於廠區內之冷卻水塔，成功建立工業上的閉環式循環經濟，根據統計，使用回收重新純化的電子級異丙醇，比原本線性經濟模式的產品，減少約34%碳足跡。

此外，因應未來歐盟碳邊境稅及各大市場碳費徵收所帶來的成本風險，並打造產品永續競爭力，李長榮積極與工研院綠能所合作，於今年在台灣五大製造基地推動產品碳足跡管理培訓，北美與大陸廠區亦同步，預計將於今年完成全產品線碳足跡盤點，並已陸續取得DNV ISO14067產品碳足跡查證聲明書。工研院綠能所黃文輝博士表示，「李長榮重視企業綠色競爭力，由綠能所的專業老師手把手指導，從建立產品碳數據盤查能力著手，幫助台灣生產基地團隊全數投入計算與分析產品碳足跡。」工研院在低碳轉型與綠領人才培育，擁有深厚實力與碳足跡資料庫資源，透過熱點分析評估減碳方向，掌握產品與製程優化途徑，協助李長榮實現人才競爭力與產品競爭力的雙贏。

李長榮不僅以組織改造出發展現減碳決心，在綠色變革的進程中，也持續推動內部員工的永續發展及培育計畫，並以科學創新為基石，透過大量的研發投入，邁向綠色永續未來。2021年李長榮台灣與中國員工培訓及教育訓練時數超過五萬小時，綠色產品占整體營收10%；研發基地自2019年成立以來，投入金額超過25億元，逐步累積綠色創新成果，朝破百專利邁進。

伴隨李長榮全球營運擴張，未來將需要大量跨領域技能且能因應綠色永續潮流提出解決方案的綠領人才，涵蓋但不限於製程工程師、研發研究員、數位化工程師、資料科學家，將隨著營運擴張，進一步擴大招募綠領人才。值此進程，李長榮隆重推出「下一個傳奇，你來寫」人才招募計畫，徵召集團全球超過2000位同仁在社群上發聲，體現自上到下對永續承諾的文化和精神，並加入104人力銀行推出的「Be A Giver」社會運動，集結台灣廠區的6位廠長，在線傳授投入ESG的實際工作經驗及職涯方向指導，希冀吸引到能夠認同李長榮並看見李長榮改變的青年才俊加入。