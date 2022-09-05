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精測8月營收再創單月新高 達4.41億元 月增31.4%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
精測總經理黃水可有信心本季營運可望在產業逆風下創高。圖/聯合報系資料照片
精測總經理黃水可有信心本季營運可望在產業逆風下創高。圖/聯合報系資料照片

精測（6510）結算2022年8月營收達4.41億元，改寫歷史新高紀錄，月增31.4%，年增 13.8% ; 累計前八個月的營收達27.92億元，年增8.5%。

精測表示，8月營收反映探針卡(Probe Card)訂單遞延效應外，測試介面板Gerber接單量優於預期，帶動單月營收改寫歷史新高。

精測稍早在法說會表示，公司整體穩健成長目標不變，但受到大環境氛圍保守，市場需求趨緩，第四季訂單能見度受半導體供應鏈庫存調節影響，預估全年營收年增率為個位數成長。

精測表示，探針卡業績7月受到新冠變種病毒疫情影響的產能調控、客戶驗證遞延等相關訂單，包括有智慧型手機AP晶片、HPC相關處理器晶片、SSD控制晶片等測試需求於8月份穩步回溫。

此外，精測以自有板廠製程技術持續精進、產能擴充優勢，贏得美系客戶高階測試介面板Gerber商機，為8月份營收增添成長動能。

根據市調機調查，精測在Probe Card PCB連續5年穩居全球市占第一，雖然今年第3季科技產業受到全球經濟影響旺季不旺，精測預估仍可在產業逆風下營運再攀高峰，彰顯在半導體測試介面以All In House獨樹一格的商業模式，已成功在瞬息萬變的半導體產業界具備高度應變的優勢。

一年一度國際半導體展2022 SEMICON Taiwan正式登場，將於9月14至16日假台北南港展覽館盛大舉行，精測在3天的開展期間將以「極致針表現」為題，於南港展覽館1館的測試專區，攤位編號K2786，展出多款全新MEMS探針卡。技術論壇方面，今年度中華精測再度獲主辦單位「Advanced Testing Forum」先進測試技術論壇之邀，訂於9月15日以「Thermal Challenges in The Fine Pitch Testing Solutions」為題，發表中華精測最新半導體測試介面技術，將攜手客戶端共同面對測試環境的挑戰，推出更高性價比的半導體測試介面解決方案。

中華精測 半導體 營收

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