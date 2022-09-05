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台積電報價撐著 業界神比喻「跟竹北房價一樣」

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
在台系晶圓代工廠中，以台積電（2330）的報價態度最堅定。圖/聯合報系資料照片
在台系晶圓代工廠中，以台積電（2330）的報價態度最堅定。圖/聯合報系資料照片

IC市場需求持續低緩，連帶IC設計廠對晶圓代工的下單價量也逐步鬆動，目前已有陸系與台系晶圓代工廠的成熟製程報價願意下修，且IC設計廠對後續報價還希望協商持續降低。不過業界人士表示，在台系晶圓代工廠中，以台積電（2330）的報價態度最堅定，「跟竹北的房價一樣」。

繼中國大陸晶圓代工廠報價於7月領頭降逾一成後，降價潮持續蔓延，IC設計業者證實，部分消費性應用IC在台系晶圓代工廠的成熟製程報價，於第3季也分段累計降低約二成。

IC設計廠提到，之前兩年因為產能供不應求，有些晶圓代工廠累計報價漲幅超過一倍，現在即使願意下修二成，還是處在相對歷史高檔。至於下給晶圓代工廠的訂單量，已無法達到長約要求，但晶圓廠也暫時不執行違約罰錢，「免得大家傷感情」。

在投片量方面，IC設計業者說，目前對於短期內可能賣不掉的品項，都已經取消相關代工訂單，從陸廠到台系晶圓代工廠都無一倖免，雖然得顧忌之後訂單排不回去，但眼下還是「先求活下來再說」。

晶圓代工廠 IC設計 台積電

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