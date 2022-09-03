精測公布8月營收達4.41億元 改寫歷史新高紀錄

測試介面大廠精測（6510）今（3）日公布2022年8月份營收報告，單月營收達4.41億元，改寫歷史新高紀錄，月增31.4%、年增13.8% ; 累計今年前八月營收27.92億元，年成長成長8.5%。

精測表示，8月份營收反映探針卡（Probe Card）訂單遞延效應外，測試介面板Gerber接單量優於預期，帶動單月營收改寫歷史新高。

精測指出，誠如日前營運報告說明，公司整體穩健成長的目標不變，惟受到大環境氛圍保守，市場需求趨緩，第4季訂單能見度受半導體供應鏈庫存調節影響，預估全年營收年增率為個位數成長。

精測進一步說，在探針卡業績方面，原於7月受到新冠變種病毒疫情影響的產能調控、客戶驗證遞延等相關訂單，包括有智慧型手機AP晶片、HPC相關處理器晶片、SSD控制晶片等測試需求於8月份穩步回溫。

另方面，精測以自有板廠製程技術持續精進、產能擴充的優勢，贏得美系客戶高階測試介面板Gerber商機，為8月份營收增添成長動能。

據全球權威研調機構Yole Développement 2021年半導體探針卡調查報告裡，精測在Probe Card PCB連續5年穩居全球市占第一。

精測「沒有終點線、只有里程碑」的研發精神亦落實於Probe Card PCB製程精進優化工程上，今年度成功導入自主AI技術於Probe Card PCB製程裡，透過演算法解決生產製造過程中漲縮、層偏、鑽偏等技術門檻難題，推出高品質、高層數、高縱橫比產品，符合具備自主設計的高階晶片客戶Gerber需求，也成功為公司在今年下半年帶來契機。