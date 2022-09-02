IDC再度下修今年PC出貨量　年減12.8%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

PC產業陷入寒冬。研調機構IDC基於全球通貨膨脹及經濟疲軟等因素，再度下修今年PC出貨量，從原先預期年減8.2%，最新下修至衰退12.8%、約達3.05億台，且預估2023年將持續衰退，直到2024年才恢復增長態勢。PC需求看淡，不利相關PC供應鏈品牌廠宏碁（2353）、華碩（2357）及代工廠廣達（2382）、仁寶（2324）、緯創（3231）等營運。

IDC出示最新報告，預估今年PC出貨量將年減 12.8% 、達3億530萬台，這是IDC今年再度下修PC出貨量，今年6月IDC預估2022年全球PC出貨量年減8.2%至3.212億台，而2月預測為年減1%至3.45億台。

此外，平板電腦也受全球經濟不佳影響，IDC預估2022年平板電腦出貨量年減6.8%、約達1億5,680萬台。

IDC指出，PC及平板出貨量下滑，主要是因全球通貨膨脹、經濟疲軟以及過去兩年相關裝置購買量激增所致。「隨著經濟逆風加速，我們預計未來六個季度消費性市場將進一步萎縮。」

由於消費性市場需求放緩，教育需求已基本滿足，而在宏觀經濟狀況惡化下，導致商用市場需求下降，預計2023年還將進一步緊縮。IDC預估，傳統PC及平板電腦合計出貨台數將在2023年下降2.6%。

不過，IDC指出，儘管需求正在放緩，但出貨量仍高於疫情前水準，隨著微軟對Windows 10 的支持接近尾聲，經濟緩慢復甦以及企業硬體更新將推動長期需求。此外，教育機構及混合辦公模式（Hybrid Work）也有望額外推動銷量。在此情況下，預計2024年PC市場恢復增長。

針對PC市況，宏碁董事長陳俊聖先前指出，現在看明年說不準，現在還在努力今年第3季及下半年，主要是因不確定因素很多。

陳俊聖強調，從疫情到俄烏戰爭都對產業造成重要影響，而身為PC領導廠商的英特爾（Intel ）居然出現虧損，加上整體PC產業從高庫存問題到全球通膨、各國央行升息造成產業低迷等負面因素，整個過程還沒有結束，廠商一直面對這些挑戰。

在華碩方面，公司預計PC需求調整仍要花費幾個季度，最快需要調整到明年上半年或是到明年第3季可以調整到一定程度。

IDC 平板電腦

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