資策會提數位轉型關鍵 打造大數據共享生態系

資策會今（2）日舉辦《資料驅動轉型大未來》高峰論壇，會中董事長李世光表示，完善的資料治理是企業、社會數位轉型與驅動創新成功的基礎，企業組織不僅需要具備支持轉型的數位科技，還要能有效運用資料，才能成功轉型。

全球企業重視大數據發展，而資料的有效運用正是驅動數位轉型成功的一大關鍵；數位發展部長唐鳳亦以影片現身支持，他提到資料治理是全民數位韌性的核心主軸，也是企業數位轉型的重要驅動引擎，其中發展數據公益更是數位部重要的任務之一。

唐鳳表示，很高興看到資策會關注資料治理的趨勢，並從數據公益角度出發，重視資料治理基礎工程、提出資料驅動轉型的倡議，期許資策會扮演好資料生態推動者的角色。未來，數位部的產業署將與資策會密切合作，希望能藉此推動產業數位轉型，向全球展現台灣價值。

資策會執行長卓政宏表示，不僅是組織內部的資料治理，跨組織具有安全性的資料再利用更是必要，因為許多資料的價值是透過生態系的資料共享所創造，非單一公司或部門而成。卓政宏強調，「信任」是成功建立資料生態系的關鍵，「面對資料信任、安全與隱私議題，需建立一個促進所有參與者協作和信任環境的資料治理框架，確保參與者都能公平的從中受益，才能形成永續與正向循環的生態系。」

近年資料中介組織興起，協助管理與控制資料，在不損害個人隱私的前提之下，釋放資料給資料使用者進行創新，形塑出新的資料治理框架，而為了持續擴大生態系信任，標準與第三方認證等機制將不可或缺。

資策會表示，事實上，資料蒐集需思考是否具備標準化，使得資料之間能夠相通、疊加或具備易於維運的管理方法，再搭配使用業界通用的架構標準，使資料進一步得以加值應用。因此，資策會未來將以第三方協力機構推動並協助業界建立知識管理中心，探討良好的實務方法，逐漸成熟後協助訂定其標準化，進而成為檢驗工具的提供者，更進一步能提供軟、硬技能的人才培育計畫，為中小型企業注入創新研發人才。