國安基金護盤不力？操盤人：護盤後台股漲幅亞股之冠

台股今天下跌128點，連兩天下來指數重挫421點，網路上出現「國安基金大概駕崩了」的評語。財政部次長、國安基金操盤人阮清華今天表示，7月12日國安基金宣布進場時指數為1萬3951點，今天收1萬4673點，「進場以來 台股漲幅居亞股首位」，漲點並沒有吐回去，但後續會密切關注，國內基本面穩健，投資人要理性、有信心。

國安基金上一次護盤只動用7.6億元，對於這次護盤一個半月來用了多少銀彈？國安基金執行秘書阮清華不願透露，只表示「這兩次護盤面臨的全球情勢及美國貨幣政策的變化，是完全顛倒的。」他說，比起上次的重挫，這次是「盤跌」，但其實兩次護盤的壓力都很大，國安基金會全力維護股市的安定、不讓非理性情況發生。至於護盤金額，他表示國安基金10月中旬開完例會之後就會公布。

阮清華說，上次護盤時的大環境是降息、印鈔票，流動性沒有問題，只是供應鏈，經濟活動受影響，反觀這次是因為通膨，各國開始升息、緊縮資金，影響市場流動性，「所以處理方式、策略都會修正。」他表示，股市是經濟櫥窗，經濟好、股市會好，但經濟不好，股市多少會受影響，是難免的，但國安基金會來盡力維持市場穩定、運作，不會讓市場有不理性的狀況發生。

針對台股今天下跌128點，阮清華分析，主要是受到美國的半導體的偏弱影響，例如費城半導體下跌1.92%，台積電ADR下跌2.05%，比大盤跌幅深，因此今天包括台積電、聯發科、日月光的股價都下挫，航運股的價格也下修，石化股也下跌。

外資動向方面，阮清華說，外資昨天大賣將近340億元，今天外資仍持續賣超，雖然有收斂，但仍有約140億元，因此也影響大盤表現。此外，各國因應通膨不斷升息，美國聯準會官員持續發表鷹派言論，對市場影響很大，市場升息也會導致資金的移動，至於是否造成經濟成長趨緩、衰退，國安基金也會密切關注，適時採取因應措施因應。

國內基本面方面，阮清華指出，除了7月進出口連續25個月正成長，出口值433億元是歷史次高，進口也創新高，資本設備占相當高的比重，顯見國內投資非常暢旺，而零售業與餐飲業分別成長17.2%及75.8%；此外，上市櫃獲利2.19兆元，創同期最佳，殖利率超過4%則排名全球第一，加上最近股市下挫，本益比已低於12倍，是相當低的倍數。

但他也提醒，台灣整體基本面雖穩健，但面對全球各國的通膨壓力，各國不斷升息，導致經濟遲緩或衰退，加上大陸近來風控問題，會否影響世界供應鏈、影響順暢，都是變數。特別美國與我國關係密切，其升息一定會影響到台灣，台股是淺碟型，因此很難獨善其身，在這種環境下，國安基金仍會盡力維持股市穩定。