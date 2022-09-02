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台達電高效方案 助攻全球資通訊基礎設施布建

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

台達電（2308）獲得由澳紐商會頒發的「2022澳洲台商夥伴商業傑出貢獻獎」，表彰台達在澳洲與當地企業緊密合作，提供綠色解決方案創造雙贏。

台達電於1996年進入澳洲市場，提供包括工業自動化、再生能源、儲能系統、電動車充電基礎設施等高效節能解決方案，尤其在資通訊關鍵基礎設施方面，台達以高效率通訊電源幫助澳洲主要的電信商布建4G及5G基地台，更以高效的資料中心基礎設施方案幫助澳洲快速成長的資料中心營運商提升競爭力，助其將市場拓展至全亞太地區。

台達電資深副總裁暨資通訊基礎設施事業群總經理鄭安表示，台達很榮幸能獲得「2022澳洲台商夥伴商業傑出貢獻獎」，台達在澳洲許多產業深耕多年，與澳洲主要的電信服務商及資料中心營運商、能源公司EVO Power及NHP、澳洲郵政、雪梨列車等都有長期密切的合作。在氣候變遷迫在眉睫之際，台達很高興能以全球布局的研發能量及經驗，加上在地的支援與國際夥伴合作，提供最節能、可靠的綠色解決方案。

台達電澳洲區總經理David Leal表示，這個獎項肯定台達在澳洲20多年來與夥伴建立緊密關係，台達致力於智慧、節能解決方案的創新，正是台達與夥伴合作建立密切關係的關鍵。例如為澳洲一間高速成長的領導資料中心運營商提供高效節能的資料中心基礎設施方案，透過全球緊密合作與領先的技術，協助其在整個亞太地區快速布局。

台達電在全球有超過70個研發據點和超過9000名的研發人員，致力於提升各領域電源的能源轉換效率，通訊電源效率更是領先全球，最高可達98%，光是此電源模組，在近五年就估計為全球客戶省下3.9億度電，等同於504座大安森林公園的年碳吸收量，澳洲的主要電信公司也採用台達電的通訊電源，提升其全國布建的通訊網路韌性。

在快速成長的資料中心領域，台達電更發展出包括電力、精密空調、資料中心管理系統的全面綠色解決方案，對應客戶需求及規模，除了常見的交流電源方案，也能提供高壓直流電源解決方案，例如為阿里巴巴打造的資料中心巴拿馬電源，整機峰值效率高達98%，同時減少20%以上供配電的建置成本；最新的兩相浸泡式資料中心解決方案，更以創新的機構設計，成功為半導體客戶的高效能運算需求打造出能源使用效率PUE值<1.08的低能耗綠色資料中心。

台達電 澳洲

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