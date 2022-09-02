上萬車迷快手下訂 鴻海電動車預購超乎預期

鴻海（2317）電動車、納智捷LUXGEN n⁷，昨（1）日早上9點開放預訂，許多車迷已手刀快速預購，預訂數量已超過一萬台。今（2）日官方臉書緊急更新，為考量服務品質與數量，決定將專案提前至2日下午5點結束，已參加專案車主，規劃2023年下半年起陸續交車。

納智捷表示，感謝消費者的熱情支持！《n⁷純電代言人》專案首日啟動即突破萬人，進度超乎預期！為確保首批參與的n⁷純電代言人之優先交車權益，我們將在今天9月2日17:00提前結束本活動，後續會待適當時機啟動。再次感謝支持，納智捷與您一同邁向純電未來。

納智捷強調，雖然專案提早結束，但專案禮遇項目不變，(1)所預繳1000元可直接折抵LUXGEN n⁷訂金或車價；(2)限量仕樣選擇權；(3)優先選購車規權限；(4)首批交車權；(5)抽一年免費充電資格；(6)抽獨家商品，於車輛買賣關係正式成立後始得享有。