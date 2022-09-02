快訊

誰是柴契爾傳人？英國蘇納克的首相大戰

直播／連4天新增破3萬例！今本土+33483 境外+336 病歿+36

決戰百里侯／侯友宜接下辯論戰帖 將成林佳龍突破契機？

上萬車迷快手下訂 鴻海電動車預購超乎預期

經濟日報／ 記者謝艾莉／台北即時報導
納智捷LUXGEN n⁷預購超乎預期，今（2）日官方臉書緊急更新，為考量服務品質與數量，決定將專案提前至2日下午5點結束。圖/翻攝臉書
納智捷LUXGEN n⁷預購超乎預期，今（2）日官方臉書緊急更新，為考量服務品質與數量，決定將專案提前至2日下午5點結束。圖/翻攝臉書

鴻海（2317）電動車納智捷LUXGEN n⁷，昨（1）日早上9點開放預訂，許多車迷已手刀快速預購，預訂數量已超過一萬台。今（2）日官方臉書緊急更新，為考量服務品質與數量，決定將專案提前至2日下午5點結束，已參加專案車主，規劃2023年下半年起陸續交車。

納智捷表示，感謝消費者的熱情支持！《n⁷純電代言人》專案首日啟動即突破萬人，進度超乎預期！為確保首批參與的n⁷純電代言人之優先交車權益，我們將在今天9月2日17:00提前結束本活動，後續會待適當時機啟動。再次感謝支持，納智捷與您一同邁向純電未來。

納智捷強調，雖然專案提早結束，但專案禮遇項目不變，(1)所預繳1000元可直接折抵LUXGEN n⁷訂金或車價；(2)限量仕樣選擇權；(3)優先選購車規權限；(4)首批交車權；(5)抽一年免費充電資格；(6)抽獨家商品，於車輛買賣關係正式成立後始得享有。

納智捷 鴻海 電動車

延伸閱讀

車電股錢途遠大 需求爆發 概念股把握機會上車

LUXGEN n⁷預售提前達標 進一步資訊有待鴻海科技日揭曉

新北警執行四季交安專案　今年7、8月取締無照駕駛5720件

成都封城 鴻海：廠區目前營運正常

相關新聞

鴻海裕隆推電動車為何掛納智捷名？陳文茜：郭董曾夢到嚴凱泰

鴻海（2317）、裕隆（2201）電動車Model C掛上納智捷品牌進行預購，前10分鐘吸引超過5,000人預購，陳文茜...

上萬車迷快手下訂 鴻海電動車預購超乎預期

鴻海（2317）電動車、納智捷LUXGEN n⁷，昨（1）日早上9點開放預訂，許多車迷已手刀快速預購，預訂數量已超過一萬...

阿爾發投顧攜Yahoo股市推金融創新服務 攻900萬用戶

阿爾發投顧與Yahoo奇摩股市合作9月1日正式上線，啟動嵌入式金融服務模式新篇章。阿爾發投顧總經理陳敏宏表示，這次全面合...

中芯挺進7奈米 陸技術大躍進 就能不再怕老美的Chip 4了？

大陸晶圓代工指標廠中芯國際近期被研究機構解構晶片後，發現已具備量產7奈米實力，工研院產科國際所研究總監楊瑞臨以多年研究半導體經驗及對先進製程技術的了解，大膽研判，現今中芯的7奈米實力，應可產製用於超級電腦及國防軍事用途的晶片，將對美國國安造成某種程度威脅。

台灣大減碳 種福電送愛

台灣大連續第六年推動「種福電」計畫，攜手集團momo購物、「能量夥伴」諾基亞及手機供應商與台灣大基金會，協助「台灣肯納...

中華電飆網 好禮五選一

在萬物皆漲情形下，中華電信宣布，迎接9月開學季與求職潮來臨，推出開學、開工必備光世代高速頻寬超值優惠，搭配Google ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。