快訊

影／論文遭爆抄襲 蔡適應大動作澄清：僅約2%與文獻相似

若路徑不變、暴風圈持續擴大 氣象局最快午夜發布陸警

「AV男優、博弈荷官」名義詐騙國人赴柬獲利5000萬！《角頭》竹聯幫演員遭訴

美禁輝達、超微AI晶片輸中 郭明錤提四點看法

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美國再使出殺手鐧，阻止輝達（Nvidia）和超微（AMD）出售旗艦人工智慧（AI）晶片給中國大陸，天風國際證券分析師郭明錤提出他的四點看法，認為限售對台積電（2330）等供應商的影響有限，但可能導至半導體的結構風險。

美國全力切斷先進技術流入中國大陸，新規定將阻止輝達（Nvidia）和超微（AMD）出售旗艦人工智慧（AI）晶片給大陸；輝達表示，包括A100和H100晶片將會受到影響，兩款晶片出貨至中國大陸須經過核准，可能導致本季營收損失4億美元。

美國再出手阻止高階晶片出售至中國大陸，郭明錤針對美國政府限制輝達和超微向中國和俄羅斯銷售 AI 芯片一事在Twitter發文表示，中國大陸在人工智能專利申請方面領先世界，美國的限制將確保美國在人工智能領域的領先地位。

郭明錤認為，人工智能發展是一個國家的核心競爭力之一，應用領域包括航空航天、軍事等；他指出，受到限制銷售影響的輝達A100和H100，超微的MI250的AI晶片，都是台積電先進製程生產。

不過，郭明錤強調，限售對台積電等供應商的影響有限，但投資者擔心美國政府可能會擴大對更多晶片的限制，可能會影響更多服務器相關或其他產品，他認為，這種不確定性可能導致半導體的結構性風險。

美國 晶片

延伸閱讀

9/2【早晨財經速解讀】兆豐金產險理賠壓力大 Q4增資 輝達禁令暴跌逾7% 美國軟著陸無望?外資大賣300億 國安基金護盤了?

美中爆新一波晶片戰 撼動全球半導體業

美國晶片法重擊神山？ 學者：優勢仍在

NVIDIA晶片銷陸遭限 陸商務部：損害企業權益

相關新聞

鴻海裕隆推電動車為何掛納智捷名？陳文茜：郭董曾夢到嚴凱泰

鴻海（2317）、裕隆（2201）電動車Model C掛上納智捷品牌進行預購，前10分鐘吸引超過5,000人預購，陳文茜...

阿爾發投顧攜Yahoo股市推金融創新服務 攻900萬用戶

阿爾發投顧與Yahoo奇摩股市合作9月1日正式上線，啟動嵌入式金融服務模式新篇章。阿爾發投顧總經理陳敏宏表示，這次全面合...

中芯挺進7奈米 陸技術大躍進 就能不再怕老美的Chip 4了？

大陸晶圓代工指標廠中芯國際近期被研究機構解構晶片後，發現已具備量產7奈米實力，工研院產科國際所研究總監楊瑞臨以多年研究半導體經驗及對先進製程技術的了解，大膽研判，現今中芯的7奈米實力，應可產製用於超級電腦及國防軍事用途的晶片，將對美國國安造成某種程度威脅。

台灣大減碳 種福電送愛

台灣大連續第六年推動「種福電」計畫，攜手集團momo購物、「能量夥伴」諾基亞及手機供應商與台灣大基金會，協助「台灣肯納...

中華電飆網 好禮五選一

在萬物皆漲情形下，中華電信宣布，迎接9月開學季與求職潮來臨，推出開學、開工必備光世代高速頻寬超值優惠，搭配Google ...

鴻海電動車 5,000人搶訂

「鴻海血統」電動車正式預購！納智捷官網昨（1）日上午9時開放預訂百萬元有找的納智傑「n7」七人座電動休旅車（內部代號Mo...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。