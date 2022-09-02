美禁輝達、超微AI晶片輸中 郭明錤提四點看法

美國再使出殺手鐧，阻止輝達（Nvidia）和超微（AMD）出售旗艦人工智慧（AI）晶片給中國大陸，天風國際證券分析師郭明錤提出他的四點看法，認為限售對台積電（2330）等供應商的影響有限，但可能導至半導體的結構風險。

美國全力切斷先進技術流入中國大陸，新規定將阻止輝達（Nvidia）和超微（AMD）出售旗艦人工智慧（AI）晶片給大陸；輝達表示，包括A100和H100晶片將會受到影響，兩款晶片出貨至中國大陸須經過核准，可能導致本季營收損失4億美元。

美國再出手阻止高階晶片出售至中國大陸，郭明錤針對美國政府限制輝達和超微向中國和俄羅斯銷售 AI 芯片一事在Twitter發文表示，中國大陸在人工智能專利申請方面領先世界，美國的限制將確保美國在人工智能領域的領先地位。

郭明錤認為，人工智能發展是一個國家的核心競爭力之一，應用領域包括航空航天、軍事等；他指出，受到限制銷售影響的輝達A100和H100，超微的MI250的AI晶片，都是台積電先進製程生產。

不過，郭明錤強調，限售對台積電等供應商的影響有限，但投資者擔心美國政府可能會擴大對更多晶片的限制，可能會影響更多服務器相關或其他產品，他認為，這種不確定性可能導致半導體的結構性風險。