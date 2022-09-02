美管制晶片 南電老神在在：維持法說看法 下半年正向

輝達、超微用於高階AI資料中心的晶片遭美方要求禁輸大陸，對此IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電（8046）回應指出，目前產業面上還是正向，如同法說會上的看法、對下半年展望維持正面看待。

南電今（2）日股價早盤呈現上揚。其他ABF景碩（3189）股價也小漲，但欣興（3037）持平於平盤，漲幅收斂。

南電強調，這次美國出招跟多年前對華為是一樣的政策，在HPC（高效能運算）大趨勢沒有改變、資料中心需求暢旺下，這次這政策只是將對HPC需求一分為二，分成美國、中國大陸市場。加上中國大陸晶圓代工廠中芯可以製造出7奈米晶片、產業上陸廠早已聞聲率先備貨因應下，看好中長期對HPC相關需求更大 。

他指出，這件事「有些公司受影響大、但有些公司受影響較小」。