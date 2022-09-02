鴻海裕隆推電動車為何掛納智捷名？陳文茜：郭董曾夢到嚴凱泰

鴻海（2317）、裕隆（2201）電動車Model C掛上納智捷品牌進行預購，前10分鐘吸引超過5,000人預購，陳文茜也在臉書上發文表示，「這是送給一生默默行善，人在天上的嚴凱泰最好的禮物。」、「我已馬上跟進」，她同時透露為何掛名納智捷的秘辛，「郭台銘告訴我，有一天夢見凱泰，他們一家在辦著喜事」，「第二天，郭台銘決定幫他完成這個未竟之夢：裕隆電動車」。

陳文茜在文茜的世界周報臉書上貼文，開頭就寫，「這是送給一生默默行善，人在天上的嚴凱泰最好的禮物」。她在內文中透露出鴻海、裕隆聯手打造電動車，且以納智捷為名的起因。

陳文茜說，「他一生的品牌之夢，電動車夢，在他生前抱撼沒有太大的成功。之後，郭台銘告訴我，他有一天夢見凱泰，還有吳舜文，凱泰的媽媽，台灣第一代了不起的女企業家。他們一家在辦著喜事。第二天，郭台銘決定幫他完成這個未竟之夢：裕隆電動車。」。

陳文茜同時也在文中細數嚴凱泰為善不欲人知的善舉，強調他低調行善的地步，完全超出我的想像，在文末，陳文茜表示，「真正屈指一算，凱泰走了三年又九個月，這樣的人太精彩，使我誤以為他已經走了很久很久，但他某些聲音、表情，似乎又飄在不遠處」。

「三年前的九月，他的癌症復發，在沮喪的病牀上，他想了許多事，包括國際、亞洲、台灣產業、還有自己的夢⋯⋯還有他年幼的小孩」。

「他曾快樂，然後悲傷，他的故事無法複製。厚厚的死亡之葉下面，他仍有夢，仍有無窮的愛。」

文茜的世界周報全文如下:

這是送給一生默默行善，人在天上的嚴凱泰最好的禮物。

我已馬上跟進。

凱泰突然走了。他總是謙稱我是「姊姊」。週末固定打電話和我聊天，東南西北，什麼都聊。

齊柏林導演走了，留下幾千萬債務。我請凱泰幫忙，他説：你是我姊姊，叫我捐款，而且是這麼大的善事，我不捐，我不是人！但條件是：不要曝光我的名字。

一個新北市警察在街上執勤，被撞到雙腿骨折，上了報。他請我打聽住在那一家醫院，傷勢如何。之後，他説我自己會處理，你不可以告訴外界。

花蓮一個不幸的家庭火災，父母雙亡，留下孩子；登上了社會新聞，他忍不住對我哭著說：為什麼老天對人那麼不公平？之後他幫忙安頓孩子，當然被他托付的人也不可以説他是誰。之後，孩子們寫了一封信給他，但不知道他何方人士。信的開頭是：「凱泰阿姨，妳好。我們是⋯⋯」

凱泰突然走了。在他走前三個月，他送了我一個特別的禮物；我問他，為什麼？他說：我不知道這一生還有沒有機會再送妳禮物。

他走後，裕隆集團請我在紀念會上致詞，主要談的是凱泰行善的人生。

我義不容辭。

但當裕隆集團把他生前所有行善的資料、信函⋯⋯交給我，請我代表致詞時，我大吃一驚。那幾乎是一個大大箱子的感謝信，例如某警員的上司的信：「嚴先生，您交待的事情已經辦妥，警員康復中，醫療費用已經遵從您的指示，代為支付。工作津貼減少的部分，我們也補上⋯⋯」「嚴女士，妳⋯⋯」「顏先生：感謝您在我們全家無助時⋯⋯」

我本來知道凱泰出身富裕家庭，而且最討厭特權。他一生非常孝順，但為了母親在學校保護他，居然「動了一點手腳」，他直接告訴媽媽，「我沒有臉上學，我要離開臺灣。」

但他低調行善到這樣的地步，完全超出我的想像。

紀念會當天，可以想像企業界、政界冠蓋雲集。歷任總統副總統行政院長幾乎都到場。

而我到紀念會之前四天，才知道自己是惟二上台致詞的人。後來我在剪接室親自將這些信剪輯成MV，一個畫面是一滴淚，是無限、不求回報的愛。上台之後，我簡單念了最代表性的一封感謝信。

然後我說：

「我知道，為什麼這麼多人捨不得他，愛他。因為這個世界上，像他這樣赤誠善良的人，太少了。」

他一生的品牌之夢，電動車夢，在他生前抱撼沒有太大的成功。

之後，郭台銘告訴我，他有一天夢見凱泰，還有吳舜文，凱泰的媽媽，台灣第一代了不起的女企業家。他們一家在辦著喜事。

第二天，郭台銘決定幫他完成這個未竟之夢：裕隆電動車。

真正屈指一算，凱泰走了三年又九個月，這樣的人太精彩，使我誤以為他已經走了很久很久，但他某些聲音、表情，似乎又飄在不遠處。

三年前的九月，他的癌症復發，在沮喪的病牀上，他想了許多事，包括國際、亞洲、台灣產業、還有自己的夢⋯⋯還有他年幼的小孩。

他曾快樂，然後悲傷，

他的故事無法複製。

厚厚的死亡之葉下面，他仍有夢，仍有無窮的愛。