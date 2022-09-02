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跨足軟體服務訂閱制 晶睿推出雲端服務VORTEX

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

晶睿（3454）在美國盛大推出智慧型雲端監控服務VORTEX，首次跨入軟體服務訂閱制市場，整合AI網路攝影機、雲端影像管理軟體服務，打造強大高度整合的AI安防解決方案。為歡慶新品上市，並吸引更多用戶體驗雲端監控服務，推出即日起至12/31為期四個月免月費的促銷活動，無須負擔任何訂閱費用，只需購買VORTEX系列攝影機，即可使用VORTEX 智慧型雲端監控服務。

晶睿策略事業處副總經理鄭聖夫表示，VORTEX整合過去晶睿長期累積在安控領域軟、硬體及AI先進技術，並升級為雲端監控服務的重大突破，也是晶睿轉型投入全新商業模式–軟體服務訂閱制的第一步。

VORTEX以『Smarter & Easier』為主要設計理念，提供深度運算智能分析跟雲端技術為核心驅動的端到端完整解決方案，並主打方便、簡單、好用的訴求，跳脫傳統儲存框架的智能局端雲端混合式錄影儲存架構、大幅降低網路頻寬需求，更避免造成網路斷線而中斷錄影的風險，重要事件錄影資料可永久備份在雲端，也可隨時隨地透過App分享連結。另外，攝影機上隨時隨地進行影像AI運算分析，當重要事件觸發，手機即時推播，關鍵訊息滴水不漏，幫助客戶踏入不受時間、空間限制的輕鬆管理旅程。

VORTEX主打五大優勢，加速連鎖店、快餐店及中小企業拓銷計畫，包括攝影機產品線完整：隨使用場景，搭配2至12MP解析度的固定式、子彈型、平面球型，以及全景攝影機、高效能AI分析、易於安裝及升級，手機掃描QR codes即可輕鬆安裝系統App，並自動更新韌體及AI演算法。

晶睿表示，VORTEX 系列攝影機擁有強大的AI影像分析能力，可精準的偵測區別人車物件，並分析出該物件的相對應屬性，包含性別、衣服顏色、車身顏色、背包及帽子等，深度學習的技術亦可隨更多分析資料的反饋而愈加精準。

另外，分析後的元資料則儲存在雲端轉化成可搜尋、可量化的資訊，搭配雲端影像智能搜尋技術Deep Search，同步進行跨多組攝影機鎖定特定屬性的人車物件進行事後搜索，亦可採用單支攝影機，鎖定特定條件的事後搜索。過去需要動用大量人事及時間成本調閱監控影像的做法，未來透過Deep Search的革命性技術將縮短於數十秒內完成，大幅提升營運效率。

雲端 晶睿 軟體

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