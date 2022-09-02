獲得緩衝 輝達取得輸出大陸許可

Nvidia已取得美國政府許可，履行A100和H100的原本訂單，但新增訂單或替代產品能仍需申請授權。雖根據法人機構的最新消息顯示，8月31日美國業者生產人工智慧運算晶片須先取得政府授權，才能出口至中、俄。

雖Nvidia並未對俄羅斯銷售晶片，但中國大陸訂單將受到影響，而9月1日時，Nvidia表示已取得美國政府許可，繼續支援A100晶片的美國客戶到明年3月1日。

同時，美國政府也授權在明年9月1日前，繼續透過香港公司履行A100和H100晶片的訂單與物流服務，換言之，也就是獲得約一年緩衝期，能服務現有的A100美國客戶、並繼續開發H100晶片。先前Nvidia分析，若無法取得把這些晶片出貨給中國大陸的許可，可能損失4億美元營收，約相當3Q22營收預估的6.8%。

不過未來，Nvidia的100/H100新增訂單或尋求替代產品供應中國，必要時仍須向美國政府申請授權。美國此舉就是要影響中國大陸人工智慧晶片產業的發展進度，Nvidia與AMD特定的高階資料中心伺服器應用GPU遭禁止輸入中國大陸，往後中國大陸本土晶片廠商的需求將增加，IC設計服務台廠如世芯-KY（3661）、創意（3443）或有機會間接受惠。

不過，外媒指出，除Nvidia和AMD，其他設備製造商或設計軟體業者也收到通知，對陸出口高階技術受限。若是後續美國將禁令範圍再擴大，影響的範圍就會再進一步延伸到台灣IC設計公司，後續需密切關察。