樂天Kobo閱讀器外殼採回收塑膠 估1年減20萬個塑膠瓶
樂天Kobo今天發表新一代6吋螢幕電子書閱讀器Kobo Clara2E，外殼超過85%使用回收塑膠製造而成，估計1年能減少超過20萬個塑膠瓶流入海洋，並減少100萬張CD和DVD進入垃圾掩埋場。
樂天Kobo閱讀器回收塑膠中，有包括10%OBP認證的海洋廢棄物再生塑料，包裝上使用森林管理委員會（FSC）認證的再生紙材。
樂天Kobo執行長坦布林（Michael Tamblyn）透過新聞稿表示，樂天Kobo朝著永續發展邁出重要一步，在此次的閱讀器外殼、配件和包裝上，都加入回收塑膠製造，也新增書迷最喜愛的高階防水與藍牙功能。
Kobo Clara2E是第一款採用海洋廢棄物、回收塑膠製造而成的電子書閱讀器，樂天Kobo計劃在一年中能減少超過20萬個塑膠瓶流入海洋，並減少100萬張CD和DVD進入垃圾掩埋場。
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