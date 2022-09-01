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庫存壓力重 第3季NAND Flash合約價跌幅擴大至30~35%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
集邦預估第3季NAND Flash價格跌幅將擴大至30~35%。路透
集邦預估第3季NAND Flash價格跌幅將擴大至30~35%。路透

集邦科技今日發布最新調查報告指出，第3季電子業傳統旺季已確定不旺，在賣方庫存壓力加重下，第2季NAND Flash wafer合約價，跌幅將由原先預估的15~20%，擴大至30~35%。

這也是集邦今年第二度下修NAND Flash價格跌幅，透露消費端需求減弱，比預期還糟糕。

集邦表示，去兩年疫情推升數位轉型，筆電及伺服器刺激NAND Flash消耗量快速增長，原廠為了滿足需求不斷積極擴張，製程上加速128以上層次產出。但隨著智慧型手機及筆電訂單需求大幅修正，今年下半年NAND Flash市況急轉直下，呈現供過於求態勢。

集邦預估2023年，各家消費性電子品牌廠態度仍保守，整體NAND 型記憶體供需，在未來一年內難以改善。

集邦表示，下半年價格持續下跌，部分廠商減產可能性提升，或將引發市場另一波整併潮。尤其供應商數量仍未減少，長期而言NAND Flash價格波動性大。

此外，因轉進更高層次技術生產將提高資本支出，部分廠商恐難以跟進技術轉進的速度，也讓這波價格崩跌，可能是市場整併的開端。

至於第4季NAND Flash wafer價格，集邦預估原廠已提早執行不計成本以維繫市占的策略，合約及現貨市場wafer價格皆面臨崩跌，預估第4季NAND Flash wafer恐再下跌20%，且由於產業傾向於第4季與明年第1季合併議價，在庫存攀高、需求急凍的情況下，跌幅仍可能進一步擴大。

NAND NAND Flash Flash

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