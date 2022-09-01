美禁AMD、NVIDIA高階晶片輸陸 這家陸股受惠大漲

美國禁AMD、Nvidia部份晶片出口中國大陸，在今（1）日消息帶動下，在深圳交易所掛牌的中國國產GPU晶片公司景嘉微股價應聲大漲，收盤大漲7.93%，收在每股59.90元人民幣。

位於長沙、中國少數的國產GPU晶片公司景嘉微（JINGJIA MICRO）是中國少數的國產GPU晶片公司，先前的JM5系列GPU獲得中國大陸軍方採購，用在軍用飛機上。

景嘉微2022上半年公司營業收入為5.44億元人民幣，年增長14.47%；歸屬於母公司凈利潤為1.25億元人民幣，年減少0.86%，基本每股收益0.28元人民幣，與去年同期相當。

該公司表示，軍工業務營收實現穩健增長，芯片業務營收小幅下滑：分業務來看，2022年上半年公司圖形顯控業務實現營收2.63億元人民幣，年增長25.36%，主要因公司在機載領域取得明顯的領先優勢的同時，積極擴展了車載、船舶顯控和通用市場等應用領域。

法人則表示，AMD、Nvidia若暫停所有AI高速運算 HPC及數據中心在中國大陸市場發貨，雖然AMD和Nvidia出貨減少，會影響台積電（2330），但中國大陸自行研發GPU亦需要高階製程，是有利於台積電。