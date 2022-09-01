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華邦電成為全球首家獲得ISO/SAE 21434認證的記憶體廠

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體廠華邦電（2344）今（1）日宣佈，通過TÜV NORD 頒發的ISO/SAE 21434 道路車輛網路安全管理系統認證後，成為全球首家獲得該資格的記憶體廠商，這無疑是一座重要的里程碑。

華邦電表示，ISO/SAE 21434概述了汽車從概念、開發、生產、使用和報廢過程中所需的安全標準，要求汽車系統應具備更強的資訊安全功能以抵禦網路攻擊，而ISO/SAE 21434適用於微型電腦及其元件，並要求汽車行業採用滿足該標準的零組件，以提供足夠的網路安全防護，因此，許多汽車製造商及其零件供應商都將通過ISO/SAE 21434認證作為強制標準，以有效改善車輛對網路威脅的管理能力。

TÜV NORD CERT功能安全與資訊安全部門資深副總裁Matthias Springer指出，華邦目前實行的網路安全管理系統符合ISO/SAE 21434標準並取得認證，可提供整體的安全解決方案，這無疑是一座重要的里程碑，此外，對於汽車等對安全需求較高的行業，代表向業界的OEM和供應商極力推薦此類認證。

作為全球首家獲得道路車輛網路安全認證的記憶體廠商，華邦電的TrustME® W77Q安全快閃記憶體在此之前已分別獲得SGS Brightsight和SGS-TÜV Saar的CC EAL2和ISO26262 ASIL-C認證。

華邦電強調，公司憑藉諸多行業認可的安全認證，TrustME W77Q 安全快閃記憶體可同時滿足汽車系統中對人車安全和網路安全的新興需求，此外，Serial NOR、QspiNAND 和 OctalNAND等快閃記憶體產品，也獲得了 ISO26262 ASIL-B認證。

快閃記憶體 華邦電

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