公平會成立30年 回顧與前瞻研討會明天登場

公平會表示，該會成立屆滿30周年，明（2）日將在公務人力發展學院福華國際文教會館前瞻廳，舉辦「執法30周年回顧與前瞻學術研討會」，邀集專家學者，針對過去30年的努力成果進行回顧，希望能夠鑑往知來，對下一個10年提出建言，作為未來施政之參考。

公平會表示，面對新興商業模式浪潮帶來的挑戰，該會積極尋求應對之策，今年適逢該會成立30周年，特別舉辦「執法30周年回顧與前瞻學術研討會」，邀集專家學者，針對過去30年的努力成果進行回顧，希望能夠鑑往知來，對下一個10年提出建言，作為未來施政之參考，進而打造更自由與公平的市場競爭環境。

研討會以「資訊透明」為主軸，與會學者將針對獨占、聯合、結合、限制競爭、多層次傳銷及正當行政程序等主題進行研討，共將發表6篇論文。該會期待透過上述議題的研討，匯聚各界專家學者的精闢見解，一方面促進我國公平交易法學術理論的研究與發展，另一方面亦能提升公平會執法品質。