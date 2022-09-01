八月車市表現不弱 和泰汽車8月市佔率29.8%

8月總市場來到34,416台(年增3.8%)8月份雖進入傳統民俗月淡季，但在TOYOTA民俗月促銷策略成功，及部分進口品牌大量來車挹注之下，市場最終表現淡季不淡，優於原先預期。

其中和泰汽車（2207）在8月份合計登錄10,255台，市佔率29.8%。

龍頭車廠和泰車表示，TOYOTA 8月登錄9,101台(年增1.1%)，市佔率達26.4%。TOYOTA品牌主力車型COROLLA CROSS 銷售表現在傳統淡季持續衝高，8月份領牌達成3,216台佳績。

8月整體高級車市場登錄7,779台，年增4.6%；Lexus 8月全月登錄1,154台，年減42.5%。由於持續受到全球晶片短缺影響，新車到港台數有限，登錄去年比較低。

9月總市場預估35,000台(年減15%）展望9月，雖國際政經局勢及汽車供應鏈仍充滿不確定性，但隨著疫情趨緩、國旅用車需求持續暢旺，以及車廠持續提供優惠促銷方案等利多因素下，預期國內市場買氣將可望維持強勁，9月份總市場預估可達35,000台以上。

TOYOTA在9月針對雙級距霸主COROLLA CROSS 與ALTIS推出新年式車型，追加如「倒車影像輔助系統」等多樣科技配備，以進一步滿足消費者期待 ; 同時，更針對COROLLA CROSS推出「TOYOTA豪禮狂FUN」活動，優惠總價值最高超過15萬元；此外，同時具備純電車與油電複合動力車魅力的PRIUS PHV亦推出限時104.9萬元起之汰舊換新優惠價，期望持續刺激市場買氣。

Lexus 2023年式ES已於7/29正式上市，新年式ES全車系升級新世代多媒體系統，ES200推出曜銀風尚車型，ES300h則導入全新F SPORT Design等級，歡迎喜愛ES的顧客至全台各營業據點賞車。