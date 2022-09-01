快訊

軒嵐諾「長胖」再增強 氣象局曝2變數可能發布陸警

陳時中公布大巨蛋檔案？柯文哲突爆粗口：屁話連篇、X的

她苦哀買iPad「人生最浪費」 做這2事都用不到…狂勸退眾人

八月車市表現不弱 和泰汽車8月市佔率29.8%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

8月總市場來到34,416台(年增3.8%)8月份雖進入傳統民俗月淡季，但在TOYOTA民俗月促銷策略成功，及部分進口品牌大量來車挹注之下，市場最終表現淡季不淡，優於原先預期。

其中和泰汽車（2207）在8月份合計登錄10,255台，市佔率29.8%。

龍頭車廠和泰車表示，TOYOTA 8月登錄9,101台(年增1.1%)，市佔率達26.4%。TOYOTA品牌主力車型COROLLA CROSS 銷售表現在傳統淡季持續衝高，8月份領牌達成3,216台佳績。

8月整體高級車市場登錄7,779台，年增4.6%；Lexus 8月全月登錄1,154台，年減42.5%。由於持續受到全球晶片短缺影響，新車到港台數有限，登錄去年比較低。

9月總市場預估35,000台(年減15%）展望9月，雖國際政經局勢及汽車供應鏈仍充滿不確定性，但隨著疫情趨緩、國旅用車需求持續暢旺，以及車廠持續提供優惠促銷方案等利多因素下，預期國內市場買氣將可望維持強勁，9月份總市場預估可達35,000台以上。

TOYOTA在9月針對雙級距霸主COROLLA CROSS 與ALTIS推出新年式車型，追加如「倒車影像輔助系統」等多樣科技配備，以進一步滿足消費者期待 ; 同時，更針對COROLLA CROSS推出「TOYOTA豪禮狂FUN」活動，優惠總價值最高超過15萬元；此外，同時具備純電車與油電複合動力車魅力的PRIUS PHV亦推出限時104.9萬元起之汰舊換新優惠價，期望持續刺激市場買氣。

Lexus 2023年式ES已於7/29正式上市，新年式ES全車系升級新世代多媒體系統，ES200推出曜銀風尚車型，ES300h則導入全新F SPORT Design等級，歡迎喜愛ES的顧客至全台各營業據點賞車。

買氣 Lexus TOYOTA 和泰車

延伸閱讀

民俗月進口車大量到港掛牌3.4萬 9月話題新車登場

柴油動力續存解方出線？　Toyota柴油引擎可使用綠色燃料！

銷量最好的先來撞！　TNCAP明年第一季將公布Corolla Cross、RAV4實車撞測結果

影／Toyota Fortuner休旅竟有內建馬桶！依舊能坐6個人

相關新聞

9月減資潮蜂擁而至 3種減資型態曝光

九、十月有不少減資瘦身秀登場，以航運龍頭長榮及面板雙雄群創、友達最受市場矚目，究竟減資要不要參與？對股價是利空還是利多？

深圳準封城 法人憂心衝擊電子業：這些公司要關注

中國大陸疫情在多地復燃，深圳宣布自9月1日起，非必要不准離開深圳，已進入準封城模式；法人擔憂，恐將牽動當地龐大電子產業鏈...

EV ALL IN ! 全球電動車產業勢不可擋

美國加州率先宣布二○三五年禁售汽燃油車，可能有十七州會跟進，電動車發展成為一個不可逆的趨勢，特斯拉、通用和福特都是最大受惠者。中國過去五年政策補貼電動車產業不遺餘力，培養出比亞迪、寧德時代這類全球大型企業，在全球電動車產業已發展出一股力量。

技嘉4K電競螢幕產品線完整 多款機種獲全球媒體肯定

全球電腦領導品牌技嘉（2376）持續聆聽消費者需求，持續為玩家打造完整的4K戰術型電競螢幕產品線，全系列皆配備HDMI ...

半導體設備股默默耕耘 家登業績持續走揚

即使半導體市場雜音頻傳，晶圓廠擴廠腳步趨緩，使部分設備出貨出現遞延及需求降溫，但受惠先進製程及封裝的需求，家登、弘塑、辛耘仍訂單滿手。

MSI微星科技捐贈電腦設備 協助雲林蚵寮學堂重建

雲林口湖鄉蚵寮學堂是二十多年前由蚵寮村長陳玉釵以自家閒置空間打造的課輔班教室，免費為社區內單親撫養、隔代教養、外籍配偶的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。