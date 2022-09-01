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技嘉4K電競螢幕產品線完整 多款機種獲全球媒體肯定
全球電腦領導品牌技嘉（2376）持續聆聽消費者需求，持續為玩家打造完整的4K戰術型電競螢幕產品線，全系列皆配備HDMI 2.1介面及120Hz以上的螢幕更新率，完整支援新世代家機及電競主機的高規硬體需求，更提供28至48吋等多元尺寸供玩家選擇，滿足各種休閒娛樂空間的專屬配置。
近年電競與家機娛樂潮持續延燒，市場研究機構Research And Markets預測，全球電子遊戲市場與家機遊戲市場將於2026年分別達到近2,703億美元及1,039億美元。
技嘉自推出4K電競螢幕以來屢獲全球媒體與國際設計獎項肯定，FV43U被知名媒體Tom's Hardware評選為43吋電競螢幕之王，亦榮獲具高度公信力的螢幕權威媒體Rtings評選為最佳4K 144Hz HDR電競螢幕，M32U也被評為最佳新世代家機用螢幕。FO48U則榮獲2022年德國iF設計大獎，並被Tom's Hardware評為最佳4K HDR電競螢幕。
4K電競螢幕家族中另一亮點為M32UC，技嘉領先業界推出31.5吋UHD 144HZ曲面電競螢幕，曲率1500R貼近人眼視角曲度，搭載SuperSpeed快速液晶VA面板，反應時間可縮短至1毫秒，增加沉浸感，提供極致流暢的遊戲體驗；出色的色彩對比度和高更新率更解放新世代家機的顯示效能，獲Rtings評為最佳4K暗室電競螢幕與最佳新世代家用機曲面螢幕。
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