技嘉4K電競螢幕產品線完整 多款機種獲全球媒體肯定

美國加州率先宣布二○三五年禁售汽燃油車，可能有十七州會跟進，電動車發展成為一個不可逆的趨勢，特斯拉、通用和福特都是最大受惠者。中國過去五年政策補貼電動車產業不遺餘力，培養出比亞迪、寧德時代這類全球大型企業，在全球電動車產業已發展出一股力量。

2022-09-01 13:41