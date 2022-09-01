從雲端跨向數據 博弘獲AWS資料和分析能力合作夥伴認證

看準企業對於精準數據需求，台灣雲端領導品牌博弘雲端科技Nextlink從雲端跨向數據分析，未來更將開發自有產品，提供企業更全面的一站式雲端服務體驗。博弘今（1）日宣布，成為AWS的資料和分析能力的合作夥伴，博弘數據發展處副總潘楷權表示，博弘雲端除提供客戶雲端服務外，更希望透過博弘數據分析的能力，提供企業客戶經營決策方向，創造更高價值。

根據IDC 研究報告指出，2025年全球資料量將達到163 ZB，約是2016 年資料量的10倍，且預計每年將會以20%幅度繼續成長。

博弘表示，在這資訊爆炸的現代，如何妥善運用數據資料與深入分析數據的能力，成為企業掌握商機的關鍵要素。

AWS資料和分析能力的合作夥伴認證經由AWS官方所推出，意指受官方認可能夠協助客戶進行資料分析、整合以及資料管控與安全性合作夥伴，要取得此項認證需要通過由AWS官方設定的五大項要求，其中包含確認是否能根據客戶需求提出數據資料分析的解決方案、確認是否能提供客戶資料與分析架構解決方案，以及客戶案例分享等。由於獲得的難度較高，因此目前亞太區僅不到30間AWS合作夥伴獲得此認證。

博弘表示，2014年即成為亞馬遜在台合作夥伴，2021年疫情加速運輸量成長，物流業地端機房已無法負荷，因此博弘協助知名物流商導入AWS服務，並以數據解決技術，從車隊系統著手導入自動化、資訊整合、數據分析以及視覺化數據圖表等服務，不只增加了內部的溝通效率，自動化系統也提升了從接單到配送所需花費的時間，幫助整體營運決策以及優化倉儲管理。

博弘認為，數據資料的應用越趨重要，未來各企業隨著資料量成長，對於資料安全和控管的要求與商業及數據應用場景的實現將不斷增加。因此，博弘於2022年成立數據應用處，團隊擁有數據工程師、數據分析師到資料科學家等完整配置，可以根據客戶需求，提供客製化的數據解決方案，像是流程自動化與資料工作流、數據倉儲等，可以囊跨從顧問諮詢、部署開發到後續維運的一站式服務。

潘楷權表示，博弘除傳統雲端代理商的技術諮詢外，更可依據客戶產業、商業需求所提出的顧問規劃與專案服務，更有彈性符合客戶的需求。

博弘強調，將以豐富的雲端服務經驗，提供多雲應用解決方案，加上專業數據應用能力，協助企業優化經營策略及營運管理，未來更將進一步開發自有產品，提供企業更全面的一站式雲端服務體驗。