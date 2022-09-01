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亞系外資認為穩懋「仍是落下的刀」 目標價降至135元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

穩懋（3105）第2季財報，單季毛利率、營益率、淨利率「三率三降」，第3季恐旺季不旺，近期則是傳出可望受惠於蘋果iPhone 14系列新機將增添支援衛星通訊功能的訊息，不過，亞系外資最新有關穩懋的報告以「仍是一把落下的刀子」為題，重申賣出評等，目標價由145元調降至135元；穩懋今（1）日開低走低，盤中重挫逾半根停板。

穩懋第2季毛利率30.22%，營益率14.1%，稅後純益5.44億元，每股純益1.52元，下探近13季低點，產能利用率60%；累計上半年稅後純益13.3億元，每股純益 3.6 元；在先前的法說會時曾透露第3季恐旺季不旺，預估營收季減24～26%，毛利率21～23%，產能利用率將比第2季的6成低。

蘋果iPhone 14系列新機將發表上市，傳出將增添支援衛星通訊功能，由於功率放大器（PA）是收發衛星通訊的關鍵零組件，市場預期穩懋有望受惠。

不過，亞系外資則是以落下的刀子來形容穩懋目前的情況，認為受到周期性需求低，加上庫存風險，預估穩懋下半年獲利恐將下滑，亞系外資預估穩懋第4季營收恐季減5%。

有關新iPhone 14將支持衛星通訊功能一事，亞系外資表示，根據研究調查發現，對GaAs PA的影響有限；亞系外資調降穩懋明後年每股純益(EPS)預估，降幅7%、2%，重申賣出評等，目標價降至135元。

穩懋今日以175.5元開低，一度下滑至166.5元，盤中跌幅5.88%。

iPhone 14 穩懋

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