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TITAS線上型錄主題展起跑 智慧紡織及智慧製造登場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

2022年台北紡織展（TITAS）以「機能應用、永續環保、個人防護、智慧紡織、智慧製造」五大主題規劃「線上型錄主題展」，今（1）日起推出的第四波「智慧紡織及智慧製造」主題活動，將聚焦TITAS參展商精選產品。

本次二大精選主題包括「智慧紡織」，展示各種可監控量測體溫、呼吸、心跳、動作的穿戴式智慧紡織品；「智慧製造」，展示各種自動化紡織及縫製設備、打版、模擬軟體等。只要點擊「智慧紡織及智慧製造線上型錄主題」專區，即可一覽產品圖片及資訊，快速有效地尋找所需產品，大幅提升採購及媒合效益。

紡織產業在5G、智慧聯網和人工智慧等新科技的帶動下，跨域整合讓智慧紡織品所應用的範疇和市場領域更加廣泛，其關鍵領域涉及醫療保健、運動健身、安全防護等，以及跨越至不同潛在應用領域，如可穿戴設備、動作捕捉、體感衣和輔助衣等產品組合，將紡織品的舒適性、觸感和外觀與電子產品的功能性、連接性和智慧性相結合，十分具發展潛力。

紡拓會表示，台灣紡織業在迎合全球品牌要求少量多樣及短交期需求的同時，積極在供應鏈製程及工序上朝智慧化和數位化發展，透過物聯網、雲端運算、大數據及人工智慧等應用緊密結合，創造高度客製化及服務化的商業模式，以因應多變的市場需求，尤其在紡織及縫製設備自動化、CAD/CAM等方面，透過自動化、智慧化管理，可提升產能及效率，達到精實生產，有效降低浪費。

人工智慧 雲端運算

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